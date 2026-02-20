Trump sprísňuje postoj voči Iránu ⚠️

- Trump dal Iránu 10–15 dní na dosiahnutie dohody.
Americký prezident Donald Trump dal Iránu ultimátum 10 až 15 dní na dosiahnutie dohody, inak budú podniknuté vojenské kroky. Načasovanie vyhlásenia nie je náhodné – 2. marca sa vo Viedni začína päťdňové zasadnutie Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE).
Diplomati majú diskutovať o novej rezolúcii, ktorá by mohla formálne opäť pokarhať Irán za nedostatočnú spoluprácu a prípadne ho postúpiť Bezpečnostnej rade OSN. Podobný scenár sa odohral v júni, keď po kritike zo strany MAAE nasledovali izraelské útoky do 24 hodín.
Opakuje sa scenár z júna?
Podľa bývalého zástupcu MAAE Tariqa Raufa by nová rezolúcia mohla poskytnúť Washingtonu politické a právne odôvodnenie pre možnú intervenciu. Medzitým USA zvyšujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe.
Riaditeľ MAAE Rafael Mariano Grossi uviedol, že inšpektori už viac ako osem mesiacov neoverili stav iránskych zásob uránu obohateného na úroveň vhodnú na výrobu zbraní. To zvyšuje napätie a neistotu ohľadom skutočných schopností Teheránu.
Medzinárodný tlak rastie
Medzitým zástupcovia Číny, Ruska a Iránu rokujú s vedúcimi predstaviteľmi MAAE o obavách z možného použitia sily. Diplomatické rokovania tak prebiehajú súbežne s rastúcou vojenskou rétorikou.
Pre investorov táto situácia znamená zvýšené geopolitické riziko, ktoré môže mať vplyv najmä na ceny ropy, obranný sektor a volatilitu na globálnych trhoch.
Graf OIL.WTI (H1)
Po silnom raste z úrovne okolo 61,87 USD dosiahla cena ropy lokálne maximum okolo 67,00 USD, odkiaľ nasledovala korekcia. Trh sa momentálne obchoduje okolo úrovne 66,12 USD a testuje úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu (65,79 USD). Cena je stále nad kĺzavými priemerkami – EMA 50 (65,61 GBP) a SMA 100 (64,26 GBP), čo potvrdzuje pokračovanie strednodobého býčieho trendu. Okrem toho má EMA 50 stúpajúci sklon a vytvára dynamickú podporu. CCI sa pohybuje v kladných hodnotách, ale ustupuje z prekúpenej oblasti, čo signalizuje ochladenie krátkodobého momenta. Momentum tiež klesá, ale zostáva nad neutrálnou líniou.
Z technického hľadiska je kľúčové sledovať udržanie rozpätia 65,70 – 65,80 USD. Ak táto oblasť vydrží, môže dôjsť k ďalšiemu pokusu o prekonanie odporu na úrovni 67,00 USD. Prekonanie tejto úrovne by otvorilo priestor pre ďalší rast. Naopak, v prípade hlbšej korekcie by ďalšia podpora ležala na úrovni 65,04 USD (38,2 % Fibonacciho) a potom na úrovni 64,44 USD (50 % Fibonacciho), kde je tiež silnejšia konfluencia s kĺzavými priemerkami.
Zdroj: xStation5
