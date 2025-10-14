Intel klesá o 5 % 📉

- Bývalý generálny riaditeľ Intelu Pat Gelsinger ostro kritizoval výkonnosť spoločnosti. Vo svojom vystúpení poukázal na dlhodobé meškania pri implementácii zákona CHIPS zo strany amerického ministerstva obchodu a zároveň priznal strategické chyby Intelu.
Bývalý generálny riaditeľ Intelu Pat Gelsinger ostro kritizoval realizáciu amerického zákona „CHIPS Act,“ pričom zdôraznil, že napriek miliardovým vládnym investíciám je reálny vplyv programu na rozvoj výroby polovodičov v USA zanedbateľný. Jeho vyjadrenia počas vystúpenia vyvolali živú diskusiu na trhu a spôsobili dočasnú zmenu sentimentu voči akciám spoločnosti.
Gelsinger zároveň kritizoval americké ministerstvo obchodu za dlhodobé meškania pri realizácii programu. Podľa neho „sa viac než dva a pol roka nič nedialo,“ hoci zákon CHIPS mal slúžiť na zrýchlenie výstavby domácich tovární na čipy a zníženie závislosti amerického priemyslu od ázijských dodávateľov.
Bývalý šéf Intelu uviedol, že vládna investícia do spoločnosti v hodnote približne 11,1 miliardy USD má zmysel iba vtedy, ak skutočne povedie k výstavbe a spusteniu nových tovární na čipy.
Aj keď akcie Intelu za posledných 12 mesiacov vzrástli približne o 58 %, z päťročného pohľadu je ich cena stále viac než o 30 % nižšia. Gelsinger priznal, že spoločnosť za posledných 15 rokov spravila sériu strategických chýb, prišla o technologický náskok a zmeškala nástup AI revolúcie. Medzitým Nvidia ovládla trh dátových centier a AMD získala významný podiel na trhu procesorov. Gelsinger sa však opatrne vyhol uznaniu vlastného podielu na týchto „strategických chybách.“
Súčasne analytici Bank of America znížili odporúčanie pre Intel na „Underperform“ a znížili cieľovú cenu. Upozornili, že spoločnosti stále chýba konkurencieschopné AI portfólio a má obmedzené možnosti reštrukturalizácie, aj napriek silnej súvahe.
Na Gelsingerove komentáre zareagovali investori nervózne. Spoločnosť počas aktuálneho obchodného dňa oslabila približne o 4 % pri vysokom objeme transakcií. Negatívne vyjadrenia pripomenuli investorom štrukturálne problémy Intelu, ktoré súčasné vedenie stále nerieši.
Slová bývalého CEO boli pre trh pripomienkou, že bez reálnych reforiem vo firme môžu krátkodobé nárasty ceny akcií rýchlo vystriedať ďalšie poklesy.
Zdroj: xStation5
Cena sa po nedávnom poklese zastavila na úrovni kĺzavého priemeru EMA100 a Fibonacciho hladine 38,2. Ak kupujúci chcú zabrániť ďalšiemu oslabeniu, bude potrebné túto podporu ubrániť. V opačnom prípade je pravdepodobné, že cena klesne k úrovni okolo 33 USD a následne k širšej rezistenčnej zóne medzi Fibonacciho hladinami 50 a 61,8, pod ktorými sa nachádza kĺzavý priemer EMA200.
