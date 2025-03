Intel posilňuje o 10 % vďaka vymenovaniu nového CEO

Akcie spoločnosti Intel vzrástli o 10 % v predobchodnej fáze po tom, čo bol Lip-Bu Tan vymenovaný za nového generálneho riaditeľa. Tan bol predtým členom predstavenstva, no v auguste odstúpil pre rozdielne názory na smerovanie spoločnosti.

Výzvy pre nového CEO

Tan bude mať za úlohu oživiť Intel, ktorý stratil podiel na trhu v oblasti dátových centier a PC, pričom sa mu nepodarilo naplno využiť boom v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť investovala miliardy dolárov do výroby čipov, zatiaľ však bez výraznejšieho úspechu.

Analytici z TD Cowen uvádzajú, že Tan má silné väzby v polovodičovom priemysle, čo by mohlo prilákať nových zákazníkov do jej služby zmluvnej výroby čipov (foundry business).

Budúca stratégia

Očakáva sa, že Tan zachová návrh aj výrobu čipov pohromade, podobne ako jeho predchodca Pat Gelsinger. Napriek tomu bude musieť prekonať nedôveru zákazníkov, ktorí váhajú zveriť výrobu svojich čipov konkurencii.

Tan prináša skúsenosti z Cadence Design Systems, kde viedol spoločnosť k viac než dekáde rastu. Analytici veria, že ako nezávislá osobnosť by mohol pomôcť Intelu získať späť dôveru trhu.

Dlhá cesta k obratu

Napriek pozitívnym reakciám investorov sa očakáva, že obrat spoločnosti potrvá niekoľko rokov. Intel sa naďalej trápi s poklesom trhovej hodnoty pod 100 miliárd dolárov, čo sa nestalo za posledné tri desaťročia.

Väčšina analytikov stále odporúča akcie Intel skôr držať alebo predávať, než ich kupovať. Ako uviedol Stacy Rasgon z Bernstein, Tan má pred sebou náročnú úlohu, no ak neuspeje, znamenalo by to, že problémy Intelu sú neriešiteľné.

Graf INTC.US (H1)

Aktuálna cena sa pohybuje okolo 20,64 USD, pričom nedávno prešla výrazným poklesom po predchádzajúcom raste.

Na grafe sú zobrazené kĺzavé priemery – EMA 50 (oranžová) a SMA 200 (modrá). EMA 50 sa nachádza pod SMA 200, čo naznačuje medvedí trend. Cena sa momentálne snaží preraziť SMA 200 zdola, čo môže signalizovať možnú zmenu trendu alebo korekciu.

RSI s hodnotou 54,5 sa pohybuje v neutrálnej zóne, čo naznačuje, že zatiaľ nie je prekúpený ani prepredaný.

Zdroj: xStation5