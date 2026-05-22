Peking zaútočil na brokerov. Akcie sa prepadli o 36 % za pár hodín!📉

- Čínske regulačné orgány vydali plán na likvidáciu nelegálneho cezhraničného investovania do 2 rokov
- Futu Holdings prepadlo o 36 %, Tiger Brokers (Up Fintech) o až 47 % v predtrhových obchodoch
- CSRC plánuje skonfiškované všetky zisky z nelegálnej činnosti vrátane zahraničných entít
- V roku 2025 odišlo z Číny cez tieto kanály viac ako bilión dolárov - rekord od roku 2006
- Dopad sa rozšíril na Alibaba (–4,2 %) a JD.com (–3,5 %)
- Zákaz sa vzťahuje aj na webové platformy, aplikácie a sociálne siete propagujúce nelegálne služby
Čínske regulačné orgány spustili v piatok jeden z najtvrdších útokov na cezhraničné obchodovanie s cennými papiermi v histórii krajiny. Čínska komisia pre reguláciu cenných papierov vydala spoločné vyhlásenie s ôsmimi ďalšími vládnymi inštitúciami a oznámila plán úplnej likvidácie nelegálneho cezhraničného investovania do dvoch rokov. Reakcia trhov bola okamžitá a brutálna.
GRAF: FUTU.US (H1)
Zdroj: xStation5
Akcie brokerskiej spoločnosti Futu Holdings prepadli v predtrhových obchodoch o 36 percent, zatiaľ čo americké depozitárne certifikáty spoločnosti Up Fintech, ktorá prevádzkuje platformu Tiger Brokers, klesli až o 47 percent. Obe spoločnosti čelia konfiškácii všetkých ziskov pochádzajúcich z nelegálnej činnosti a to vrátane ich zahraničných entít v Hongkongu a Singapure. Spolu s nimi regulátor potrestal aj Longbridge Securities. Dopad sa rozšíril aj na ďalšie čínske tituly. Alibaba oslabila o 4,2 percenta a JD.com o 3,5 percenta.
Podstata problému leží hlboko v architektúre čínskeho kapitálového trhu. Čína uplatňuje prísne kontroly pohybu kapitálu, pričom ročný limit pre prevod peňazí do zahraničia je stanovený na 50-tisíc amerických dolárov na osobu. Futu a Tiger Brokers roky vyplňovali medzeru v systéme tým, že umožňovali čínskym retailovým investorom obchodovať na zahraničných burzách cez šedú zónu - bez licencie na činnosť v pevninskej Číne. Podľa odhadov odišlo z krajiny cez tieto kanály v roku 2025 viac ako bilión dolárov, čo predstavuje najväčší ročný odliv kapitálu od roku 2006.
GRAF: TIGR.US (H1)
Zdroj: xStation5
Rozsah novej regulácie presahuje samotné brokerské firmy. Zákaz sa vzťahuje na všetky zahraničné inštitúcie ponúkajúce finančné produkty čínskym klientom, vrátane webových stránok, obchodných platforiem, mobilných aplikácií aj zákazníckej podpory. Penalizované budú aj internetové platformy a účty na sociálnych sieťach šíriace propagačný obsah nelegálnych služieb. Čínskym bankám pribudnú povinnosti dôkladnejšie kontrolovať cezhraničné devízové transakcie.
Pre investorov sledujúcich čínske akcie a technologický sektor predstavuje táto správa signál zvýšenej regulačnej neistoty. Otázkou zostáva, nakoľko ďaleko Peking zájde. Niektoré zdroje upozorňujú, že čínski investori hľadajú alternatívy, pričom sa niektorí môžu obrátiť na kryptomeny alebo mimoburzové obchodovanie, čo by regulátorom mohlo priniesť nové problémy namiesto riešenia tých existujúcich.
