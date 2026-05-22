Zhrnutie trhov: Technologické akcie držia európske trhy nad vodou 💡

Európske akciové indexy sa v piatok obchodujú bez jasného smeru. Euro Stoxx 50 klesá o 0,13 % a DAX (DE40) stráca 0,16 %, zatiaľ čo futures na S&P 500 (US500) zostávajú mierne v kladnom teritóriu so ziskom 0,12 %. Hlavným faktorom, ktorý podporuje opatrnosť na trhoch, je pokračujúca vojna s Iránom a jej tlak na ceny energetických komodít. To sa premieta do rastu inflácie a revízií očakávaní týkajúcich sa úrokových sadzieb v eurozóne. Stratégovia čoraz častejšie varujú, že ak zostane Hormuzský prieliv dlhší čas uzavretý, medvedí scenár pre európske akcie by sa mohol stať realitou.
Stojí za zmienku, že hoci priemerný cieľový odhad analytikov pre Stoxx Europe 600 na koniec roka dosahuje iba 624 bodov, čo naznačuje potenciál rastu menší než 1 %, obraz pri revíziách zisku na akciu EPS zostáva pozitívny. Kombinovaný forwardový EPS pre Stoxx 600 už niekoľko rokov stabilne rastie a konsenzus očakáva v roku 2026 dvojciferný rast EPS. Ten by mal byť podporený energetickým sektorom a oživením spotreby. Ak bude tento trend pokračovať, analytici sa môžu dostať pod tlak na zvýšenie svojich cieľových cien, čo by mohlo zúžiť rozdiel medzi aktuálnymi cenami a prognózami. Zdroj: Bloomberg Financial LP
Ropa WTI zostáva nad hranicou 98 USD za barel a rastie o 0,20 %, čo posilňuje obavy o firemné marže a kúpnu silu spotrebiteľov. Americký dolár USDIDX zostáva stabilný s minimálnym rastom o 0,08 %, zatiaľ čo pár EURUSD klesá o 0,13 % na 1,1604. V tomto obchodnom prostredí zlato mierne stráca o 0,21 %, čo naznačuje, že trh zatiaľ nehľadá bezpečné prístavy agresívne.
Najlepšie sa v indexe Euro Stoxx 50 darí technologickému sektoru, ktorý rastie až o 2,07 % a výrazne prispieva k pohybu indexu.
Zdroj: XTB
Dobre sa darí aj priemyselnému sektoru s rastom o 0,75 % a finančnému sektoru, ktorý pridáva 0,56 %. Na opačnej strane stojí energetický sektor. Ten je s výsledkom -1,48 % zďaleka najslabším sektorom dňa. Nadol ho ťahá tlak na akcie TotalEnergies, ktoré strácajú 1,51 %, a Eni s poklesom o 1,41 %. Straty zaznamenáva aj zdravotnícky sektor, ktorý klesá o 0,22 %, a utility so stratou 0,15 %.
Zdroj: XTB
Informácie o spoločnostiach
- Richemont, vlastník značky Cartier, zverejnil ročné výsledky, ktoré trh prijal zmiešane. Akcie najprv vyskočili o viac než 5 %, ale nakoniec klesli o 1,9 %. Tržby skupiny vzrástli na 22,42 mld. EUR, teda o 4,8 % medziročne. Pri konštantných výmenných kurzoch rast dosiahol 11 % oproti konsenzu 9,78 %, čo znamená jasné prekonanie očakávaní. Hlavným ťahúňom boli Jewellery Maisons, ktorých tržby pri konštantných kurzoch vzrástli o 14 % oproti odhadu 13 %. Prevádzková marža segmentu dosiahla 30,5 %. Výsledky však zatienili nepriaznivé výmenné kurzy. Prevádzkový zisk dosiahol 4,49 mld. EUR oproti trhom očakávaným 4,60 mld. EUR a prevádzková marža skupiny klesla na 20,0 % z minuloročných 20,9 %. Richemont navrhol dividendu 3,30 CHF na akciu oproti konsenzu 2,93 CHF. Analytici Vontobel to označili za potvrdenie kvality firmy a dôvery manažmentu v budúce zisky. Napriek menovým protivetrám podľa nich spoločnosť zostáva „quality compounder“ vo volatilnom sektore.
- Deutsche Post (DHL) rastie o viac než 4 % po zvýšení odporúčania od Deutsche Bank. Tá sa domnieva, že cyklus revízií ziskov smerom nadol sa skončil a obavy z narušenia zo strany AI aj zvýšenej konkurencie sú prehnané.
- Puig, španielska kozmetická spoločnosť, zaznamenala rekordný pokles akcií o 15 % po krachu rokovaní o fúzii so spoločnosťou Estée Lauder. Skoršie správy naznačovali, že Estée Lauder poverila JPMorgan štruktúrovaním finančného balíka v hodnote 5 mld. EUR pre potenciálne prevzatie.
- Julius Baer klesá o viac než 10 % po sklamaní z výsledkov. Slabý čistý prílev aktív zaostal za očakávaniami analytikov, aj keď akcie do štvrtka medziročne rástli o 9 %.
- Softcat rastie až o 12 % po tom, čo spoločnosť zvýšila ročný výhľad prevádzkového zisku. Analytici poukazujú na zrýchlenie objednávok a očakávajú zvýšenie konsenzuálnej prognózy.
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
- Umelá inteligencia: Investície do akcií AI
- Najlepšie spoločnosti na investovanie a akcie na nákup - ako si vybrať?
- Investovanie do dividendových akcií
- Ako zostaviť portfólio z akcií a ETF fondov?
- Investovanie do akcií - čo je obchodovanie s akciami?
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Trumpov človek preberá Fed 🚨 Ustojí Warsh tlak Bieleho domu, alebo padne nezávislosť centrálnej banky? 🏦
Kuba je pre USA bezpečnostnou hrozbou ⚠️
Graf dňa 🚨 Pšenica klesá po výraznom raste, keďže prognózy dažďov v USA zlepšujú výhľad
Môžu lieky na chudnutie spomaľovať rozvoj rakoviny? 💊
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.