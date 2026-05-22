Akcie Workday prudko rastú 📈 Silné výsledky umlčali obavy z konkurencie v oblasti AI 🤖

- Akcie Workday v premarkete vzrástli takmer o 12 % po lepších výsledkoch za prvý štvrťrok.
- Tržby z predplatného stúpli o 14,3 % na 2,35 miliardy USD.
- Firma prekonala odhady tržieb aj upraveného zisku na akciu, ale ponechala ročný výhľad bez zmeny.
- Investori sledujú, či funkcie AI, ako je Sana, pomôžu Workday udržať rast proti novej konkurencii.
Akcie spoločnosti Workday v piatkovom premarkete vyskočili takmer o 12 % po tom, čo podnikový softvérový hráč prekonal očakávania analytikov za prvý štvrťrok. Výsledky pomohli zmierniť obavy, že nástup umelej inteligencie a nových AI konkurentov, ako je Anthropic, rýchlo naruší dopyt po tradičných softvérových dodávateľoch.
Workday ukázal, že jeho biznis zostáva odolný. Tržby z predplatného vzrástli o 14,3 % na 2,35 miliardy USD, pričom nové obchody sa podieľali na približne 40 % tohto rastu. To je dôležité, pretože investori v posledných mesiacoch spochybňovali, či zavedené softvérové firmy dokážu ďalej rásť v prostredí, kde sa zákazníci čoraz viac zaujímajú o generatívnu AI a nové automatizačné nástroje.
Celkové štvrťročné tržby dosiahli 2,54 miliardy USD, zatiaľ čo analytici očakávali 2,52 miliardy USD. Upravený zisk na akciu dosiahol 2,66 USD, čo bolo výrazne nad odhadom 2,51 USD. Práve kombinácia vyšších tržieb a lepšej profitability pomohla investorom získať väčšiu istotu, že Workday dokáže ustáť tlak nových technológií.
Napriek tomu nejde o jednoznačný obrat sentimentu. Analytici z Barclays uviedli, že výsledky pravdepodobne samy osebe nezmenia celý investičný príbeh, ale poskytujú trhu upokojujúce signály. Firma zároveň ponechala celoročný výhľad tržieb z predplatného bez zmeny, čo naznačuje, že manažment zatiaľ nevidí dôvod na výraznejšie zvýšenie očakávaní.
Dôležitým faktorom je aj vlastná AI stratégia Workday. Spoločnosť postupne pridáva funkcie umelej inteligencie naprieč svojou platformou a v marci predstavila Sana, konverzačnú AI vrstvu pre svoje produkty. Cieľom je udržať relevanciu v prostredí, kde zákazníci chcú vyššiu automatizáciu, rýchlejšiu prácu s dátami a efektívnejšie riadenie ľudských zdrojov aj financií.
Podľa analytikov z Jefferies je Workday relatívne dobre chránený pred narušením zo strany AI konkurencie vďaka svojej silnej pozícii v podnikovom softvéri. Firma má okolo 80 miliónov používateľov, vysokú retenciu zákazníkov a jej platforma funguje ako kľúčový systém záznamu pre HR a finančné procesy. Práve táto hlboká integrácia do firemných štruktúr môže byť pre nových konkurentov významnou bariérou.
Akcie Workday však mali pred výsledkami za sebou veľmi slabé obdobie. Od začiatku roka klesli o viac než 43 %, zatiaľ čo širší index softvérových a servisných firiem v rámci S&P 500 stratil približne 14 %. Prudký piatkový rast tak prichádza z nízkej základne a môže byť čiastočne aj reakciou na príliš pesimistické očakávania trhu.
Z hľadiska valuácie pritom Workday nevyzerá v porovnaní s niektorými konkurentmi draho. Jeho forwardové P/E na najbližších 12 mesiacov dosahuje 10,93, zatiaľ čo Salesforce sa obchoduje približne na 12,8-násobku očakávaných ziskov. To môže byť pre časť investorov argumentom, že po prudkom tohtoročnom prepade je už v cene započítaná značná časť obáv.
Pre investorov je hlavnou otázkou, či Workday dokáže premeniť AI nielen na obranný nástroj, ale aj na nový rastový motor. Výsledky za prvý štvrťrok ukazujú, že základný biznis zostáva stabilný, ale ponechaný ročný výhľad naznačuje opatrnosť. Trh preto bude v ďalších kvartáloch sledovať najmä tempo nových zákaziek, prijatie AI funkcií zákazníkmi a schopnosť firmy udržať marže.
