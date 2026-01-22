Intel Q4 2025: Štvrťročné výsledky ukážu, či stratégia funguje 📊

Prečo sú výsledky dôležité
Dnes po skončení obchodovania na Wall Street zverejní Intel svoje výsledky za štvrtý štvrťrok 2025. Ide o kľúčový moment, v ktorom má spoločnosť príležitosť preukázať pokrok v realizácii svojho ozdravného plánu – od divízie Foundry a AI po zlepšenie v segmente PC – napriek náročným trhovým podmienkam, konkurenčnému tlaku a globálnym výzvam v dodávateľských reťazcoch.
Dnešné výsledky môžu poskytnúť odpovede na otázky týkajúce sa aktuálnej finančnej pozície Intelu a naznačiť, ako spoločnosť vníma svoju budúcnosť v nasledujúcich štvrťrokoch a počas celého roku 2026.
Odhady pre Q4 2025 podľa konsenzu agentúry Bloomberg:
-
Celkové tržby: 13,42 miliardy USD (medziročný pokles približne o 6 %)
-
Client Computing (PC/CCG): 8,28 miliardy USD
-
Data Center & AI: 4,36 miliardy USD
-
Zisk na akciu (EPS): 0,09 USD
-
Hrubá marža: 36,5 %
-
Prevádzková marža: 6,29 %
-
Výdavky na výskum a vývoj (R&D): 3,29 miliardy USD
-
Prevádzkový zisk: 872,8 milióna USD
Odhady pre Q1 2026:
-
Tržby: 12,54 miliardy USD
-
EPS: 0,07 USD
-
Hrubá marža: 36,5 %
-
Kapitálové výdavky (CapEx): 3,84 miliardy USD
Tieto údaje naznačujú, že Intel naďalej čelí tlaku v segmente PC, zatiaľ čo segmenty Data Center & AI a Foundry sa stávajú kľúčovými pre obnovu výnosov a zlepšenie marží. Investori budú pozorne sledovať, či štvrťročné výsledky potvrdia pozitívne signály, ktoré spoločnosť vysiela už niekoľko mesiacov, a či reštrukturalizačná stratégia prináša hmatateľné výsledky.
Foundry a AI – test pre stratégiu
Strategické investície do segmentu Foundry a rozvoj technologických procesov, vrátane 18A v Arizone, sú základom ozdravného plánu Intelu. Zlepšenie efektivity výroby, získanie nových zákazníkov a zabezpečenie dodávateľského reťazca sú kľúčové, no zároveň finančne náročné iniciatívy.
V segmente AI a dátových centier sa spoločnosť snaží opätovne získať trhový podiel v oblasti serverov a procesorov pre aplikácie umelej inteligencie. Spolupráca s NVIDIOU na GPU a vývoj agentnej AI majú za cieľ zvýšiť výnosy aj marže, aj keď obmedzenia v dodávkach procesov Intel 7 a 10 môžu krátkodobo spomaliť expanziu.
Výsledky v týchto segmentoch do veľkej miery rozhodnú o tom, či investori považujú plán „záchrannej operácie“ za úspešný.
PC a Client Computing – stále výzva
Segment PC zostáva jednou z najväčších výziev pre Intel. Hoci sa očakáva obrat v priemerných predajných cenách pri high-end a strednej triede, spoločnosť naďalej stráca podiel v lacnom segmente, najmä pri Chromebookoch, v prospech konkurentov ako MediaTek. To ovplyvňuje nielen objemy predajov, ale aj vnímanie značky na spotrebiteľskom trhu.
Rozvoj AI počítačov môže čiastočne kompenzovať pokles objemov zavedením technologicky pokročilejších produktov a umožniť Intelu udržať si pozíciu v prémiovom segmente. Trh však bude pozorne sledovať, či sa spoločnosti podarí získať späť významný podiel v tomto kľúčovom segmente, ktorý stále generuje významnú časť celkových výnosov.
Úspech v PC segmente je preto nevyhnutný na to, aby bola ozdravná stratégia vnímaná ako úplná a dlhodobo udržateľná, keďže predaj počítačov pre spotrebiteľov aj firmy naďalej poháňa cash flow spoločnosti Intel.
Externá podpora – vláda, SoftBank a NVIDIA
Intel profituje zo širokej finančnej a technologickej podpory z externých zdrojov, ktorá pomáha zmierniť krátkodobý tlak a financovať dlhodobé investície. Zákon CHIPS poskytuje spoločnosti 5,7 miliardy USD v hotovosti a daňových úľavách, čím zlepšuje likviditu a umožňuje rozvoj výrobnej infraštruktúry, najmä v segmente Foundry.
Strategické partnerstvá s NVIDIOU a SoftBank majú za cieľ zvýšiť technologické schopnosti Intelu, urýchliť rozvoj AI a diverzifikovať obchodné riziká. Spolupráca s NVIDIOU umožňuje integráciu GPU do AI serverov a zvyšuje atraktivitu ponuky pre firemný sektor, zatiaľ čo podpora od SoftBank prináša prístup k financovaniu a potenciálne aj k novým trhom.
Ani takáto výrazná podpora však nemôže nahradiť udržateľný rast výnosov a zlepšenie marží, ktoré musia plynúť z operačnej efektivity. Investori si v kvartálnych výsledkoch overia, či sa externá podpora reálne premieta do rastu hodnoty spoločnosti a stabilných výsledkov.
Riziká pre investorov
Napriek pokroku Intel stále čelí významným výzvam. Obmedzenia v oblasti výrobných kapacít v segmente Foundry a vysoké investičné výdavky môžu spomaliť rast a obmedziť finančnú flexibilitu spoločnosti. Spoločnosť očakáva stratu približne desiatich percent podielu na trhu s PC v roku 2026, čo zvyšuje tlak na zotavenie v segmente Client Computing.
Konkurencia zo strany AMD, NVIDIE a MediaTeku zostáva intenzívna, čo si vyžaduje neustále technologické zlepšenia a inovácie. Geopolitické faktory a bezpečnosť dodávateľských reťazcov, najmä situácia na Taiwane, môžu generovať dodatočné náklady a neistotu.
Vysoké ocenenie akcií, ktoré už zahŕňa pozitívne očakávania trhu, znamená, že akékoľvek sklamanie vo výsledkoch môže výrazne ovplyvniť cenu akcií a narušiť dôveru investorov.
Funguje „záchranná operácia“?
Dnešné výsledky za Q4 2025 budú prvým hmatateľným signálom, či Intel dokáže pretaviť reštrukturalizačný plán do reálnych finančných výsledkov. Stabilizácia výnosov, zlepšenie marží a pozitívne ukazovatele v segmentoch Foundry a AI by mohli presvedčiť investorov, že stratégia funguje.
Aby bola „záchranná operácia“ skutočne úspešná, musí spoločnosť udržať pokrok v segmente Foundry, znovu získať trhový podiel v PC segmente, efektívne riadiť náklady a geopolitické riziká a konzistentne rozvíjať segmenty s vyššou maržou.
Intel sa nachádza v kritickom bode – správa za štvrtý štvrťrok môže buď potvrdiť dôveru investorov, alebo ukázať, že cesta k plnému zotaveniu bude dlhšia a náročnejšia, než trh očakával.
Od začiatku minulého roka akcie Intelu vzrástli takmer o 150 %, čo odráža rastúce očakávania trhu spojené s reštrukturalizáciou, investíciami do Foundry a expanziou v AI a Data Center.
Väčšina tohto rastu je však už započítaná v cene akcií. Trhy teraz očakávajú konkrétne výsledky, vrátane údajov o výnosoch, zlepšení marží a skutočnom náraste trhového podielu.
Dnešné výsledky budú prvým testom, či Intel dokáže premeniť ambiciózne plány na merateľné úspechy a dokázať, že ozdravná stratégia nie je len teoretická, ale tvorí reálny základ pre budúci rast.
