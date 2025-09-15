Intel znižuje výhľad nákladov po predaji väčšinového podielu v Altera

Spoločnosť Intel oznámila, že pre rok 2025 znižuje svoj cieľ upravených prevádzkových nákladov na 16,8 miliardy USD, oproti pôvodnému odhadu 17 miliárd USD. Dôvodom je dekonsolidácia divízie Altera, ktorá sa špecializuje na programovateľné čipy.
Intel v apríli uzavrel dohodu o predaji 51 % podielu v Alteri investičnej spoločnosti Silver Lake. Hodnota celej jednotky bola stanovená na 8,75 miliardy USD, čo je výrazne menej než takmer 17 miliárd USD, ktoré Intel za firmu zaplatil v roku 2015. Podľa regulačného hlásenia činila samotná kúpna cena väčšinového podielu približne 3,3 miliardy USD.
Divízia Altera pritom v prvej polovici roka 2025 dosiahla tržby 816 miliónov USD, s hrubou maržou 55 % a prevádzkovými nákladmi 356 miliónov USD. Napriek týmto výsledkom sa Intel pod vedením CEO Lip-Bu Tana rozhodol pokračovať v rozsiahlej optimalizácii a získavaní hotovosti, aby stabilizoval finančnú situáciu. Spoločnosť zároveň tento rok prešla personálnymi zmenami a do jej vlastníctva vstúpila aj americká vláda s 10 % podielom, ktorý vznikol konverziou grantov na akcie.
Výhľad na rok 2026 zostáva nezmenený: Intel očakáva prevádzkové náklady na úrovni 16 miliárd USD.
Celkovo transakcia ukazuje snahu Intelu posilniť bilanciu a presmerovať zdroje na kľúčové segmenty, aj keď predaj Altery znamená uznanie, že pôvodná akvizícia z roku 2015 bola z finančného hľadiska výrazne nadhodnotená.
Graf INTC.US (D1)
Akcie spoločnosti Intel sa po rastovom impulze stabilizovali okolo úrovne 24,02 USD, kde sa formuje krátkodobá konsolidácia. Cena sa stále drží nad kľúčovými priemermi – EMA 50 (23,05 USD) a SMA 100 (21,86 USD) – čo potvrdzuje udržanie býčieho nastavenia.
Z technického hľadiska je pre ďalší vývoj kľúčové udržanie podpory v oblasti 23,00–23,30 USD. Ak sa cena udrží nad touto zónou, môže nasledovať útok na rezistentné úrovne okolo 25,00–25,80 USD. Naopak, pokles pod 23,00 USD by mohol znamenať návrat k silnejšej podpore na úrovni 21,80 USD, čo je blízko SMA 100.
Zdroj: xStation5
