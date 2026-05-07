Irán formalizuje kontrolu nad Hormuzským prielivom; ceny ropy zastavujú pokles ❓⚓

Irán formalizoval svoju kontrolu nad Hormuzským prielivom zriadením nového orgánu — Persian Gulf Strait Authority (PGSA) — ktorý vyžaduje, aby všetky prechádzajúce plavidlá pred získaním povolenia na tranzit predložili informačné vyhlásenie. Formulár obsahuje viac než 40 otázok týkajúcich sa názvu plavidla, krajiny pôvodu a destinácie, štátnej príslušnosti vlastníkov, prevádzkovateľov a posádky, ako aj typu nákladu. Pred vypuknutím konfliktu s USA a Izraelom na konci februára 2026 bol prieliv voľne prístupný všetkým lodiam — teraz Irán hrozí útokom na akékoľvek plavidlo, ktoré prielivom prejde bez povolenia IRGC. Cez prieliv prechádza pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu, čo znamená, že kontrola nad ním dáva Teheránu obrovský vplyv na globálnu ekonomiku.
Kľúčové informácie, ktoré musia byť poskytnuté na tranzit Hormuzským prielivom so súhlasom Iránu. Zdroj: CNN
Uzavretie Hormuzského prielivu vyvolalo najväčší ponukový šok v histórii ropného trhu — v stredu ceny benzínu v USA prvýkrát za štyri roky vzrástli nad 4,50 USD za galón. Najvyšší iránsky vodca Mojtaba Chameneí vyzval na vytvorenie „nového regionálneho a globálneho poriadku“ založeného na silnom Iráne a výslovne poukázal na „páku uzavretia prielivu“ ako na nástroj na naplnenie tejto vízie. Irán si údajne účtuje až 2 milióny USD za každú loď prechádzajúcu prielivom a americké ministerstvo financií jasne uviedlo, že žiadny subjekt napojený na USA nie je oprávnený takéto platby vykonávať. V týždni končiacom 3. mája prešlo prielivom iba 40 lodí, zatiaľ čo pred vojnou bol priemer 120 prejazdov denne a vo štvrtok bola tankerová doprava takmer nulová. Experti spoločnosti Kpler odhadujú, že aj v scenári dlhodobej iránskej kontroly tranzit nepresiahne 40–50 % predvojnovej exportnej kapacity, čo by malo dlhodobé dôsledky pre globálne energetické trhy.
Napriek tomu sa teraz hlavná pozornosť sústreďuje na posudzovanie vyhliadok na deeskaláciu konfliktu. Nasvedčuje tomu pokles cien ropy, ktorý druhý deň po sebe zrýchľuje.
OIL dnes otestoval 50-dňový EMA, teda úroveň, ktorá nebola znovu testovaná od polovice apríla, keď sa lokálne poklesy pri tejto hladine zastavili. Z dlhodobého hľadiska však inštrument zostáva v uptrende. Zdroj: xStation
STRIEBRO rastie o 5,75 % 🚀
BREAKING: NATGAS rastie po zverejnení dát EIA
US OPEN: Wall Street otvára vyššie 🔼 Datadog a ARM v centre pozornosti 💥
💣Dubai bombardovali. Emirates napriek tomu zarobil viac ako kedykoľvek predtým📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.