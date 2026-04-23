Izrael je pripravený opäť udrieť❓Dolár sa odráža, keďže sa vracajú obavy z vojny 📈

Dollar Index (USDIDX) zastavil svoj nedávny pokles a po komentároch izraelského ministra obrany obnovil uptrend. Israel Katz uviedol, že krajina je pripravená obnoviť údery proti Iránu a v súčasnosti „čaká na zelenú zo strany Spojených štátov“.
Okrem dopytu po bezpečných aktívach, ktorý vyvolali obavy z eskalácie na Blízkom východe, získal dolár výraznú podporu aj z najnovších dát PMI. Tieto reporty naznačujú rekordné oživenie podnikateľskej aktivity v USA, čo posilňuje naratív „higher-for-longer“ pri úrokových sadzbách.
USDIDX sa na intervale H1 (jedna hodina) úspešne odrazil od EMA30. Zdroj: xStation5
Inflačné tiene v dátach PMI
Indexy PMI prekonali očakávania v sektore služieb aj vo výrobe. Vnútorné detaily však prinášajú „jastrabie“ varovanie: silné príspevky cenových subindexov – zahŕňajúcich vstupné náklady aj ceny finálnych produktov – zvýšili obavy, že inflačné tlaky sa prelievajú do širšej ekonomiky. Tieto dáta naznačujú jastrabí postoj Fedu, čo by mohlo výrazne znížiť pravdepodobnosť výraznejšieho znižovania úrokových sadzieb v roku 2026.
Pohľad S&P Global: Súkromný sektor v USA sa pevne vracia do pásma expanzie. Zdroj: S&P Global
Reakcie mien: Rozvíjajúce sa trhy vs. G10
Sila dolára je najvýraznejšia na rozvíjajúcich sa trhoch (EM), napríklad:
- Maďarský forint (USDHUF): +0,5 %
- Indická rupia (USDINR): +0,2 %
- Juhoafrický rand (USDZAR): +0,2 %
V rámci skupiny G10 je sentiment „risk-off“ najviac viditeľný na novozélandskom dolári (NZDUSD: -0,4 %), ktorý vymazal svoje zisky zo začiatku seansy a prerušil tak rastovú sériu trvajúcu od začiatku týždňa.
Zaujímavé je, že austrálsky dolár vykazuje podobnú odolnosť ako takmer bez zmeny obchodovaná libra, jen a euro (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD: -0,05 %). Je to najmä dôsledok prudkého oživenia austrálskych PMI, ktoré zvýšili riziko ďalšieho zvyšovania sadzieb zo strany RBA.
Kontext trhu: Napriek dnešnej korekcii má NZD za sebou voči USD stále relatívne silnejší mesiac než ostatné meny G10. Zdroj: XTB Research
Paradox nórskej koruny (NOK)
Nórska koruna dnes stráca neúmerne viac. Teoreticky by mal nedávny rast cien ropy Brent NOK podporovať, no odraz USDNOK od štvorročného minima naznačuje, že táto slabosť je spôsobená čisto širším prostredím „risk-off“, a nie energetickými fundamentmi.
Vizualizácia risk-off: Útek do bezpečia je obzvlášť zreteľný pri porovnaní rastu USDNOK so ziskami na NOKSEK, čo je v súlade s rastom futures na ropu. Zdroj: xStation5
