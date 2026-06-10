Jedlo lepšie než technológie❓ Cracker Barrel rastie o 32 % po výrazne lepších výsledkoch za 3. kvartál 🍳📈

Akcie spoločnosti Cracker Barrel Old Country Store (CBRL.US) počas dopoludňajšieho obchodovania vyskočili o viac než 32 % a dosiahli denné maximum na úrovni 48,20 USD (aktuálne pridávajú približne 25 %). Za prudkým rastom stoja mimoriadne silné výsledky za 3. fiškálny kvartál 2026, ktoré výrazne prekonali očakávania Wall Street na úrovni tržieb aj zisku. Napriek poklesom na širšom trhu dokázal reťazec reštaurácií premeniť očakávanú stratu na akciu na solídny zisk a zároveň výrazne zvýšil svoj výhľad na celý fiškálny rok.
Kľúčové finančné výsledky a zvýšenie výhľadu
- Výrazné prekonanie odhadov zisku: Upravený zisk na akciu (EPS) dosiahol 0,29 USD, zatiaľ čo analytici očakávali stratu 0,42 USD na akciu.
- Vyššie než očakávané tržby: Spoločnosť vykázala tržby vo výške 797,4 milióna USD, čím prekonala trhový konsenzus na úrovni 777 miliónov USD.
- Zlepšený výhľad: Manažment zvýšil výhľad tržieb pre fiškálny rok 2026 na 3,27–3,30 miliardy USD a upravený EBITDA na 120–125 miliónov USD (oproti predchádzajúcemu rozpätiu 85–100 miliónov USD).
- Zlepšujúce sa marže: Očakávania komoditnej inflácie boli znížené do pásma mierne nad 2 %, zatiaľ čo firemná reštrukturalizácia by mala priniesť ročné úspory vo výške 20–25 miliónov USD.
Obrat vo výsledkoch a odolnosť voči trhu
Explozívny rast akcií bol spôsobený výlučne firemnými faktormi a prišiel napriek nepriaznivému makroekonomickému prostrediu, keď indexy S&P 500, Dow Jones aj NASDAQ strácali približne 0,5 %. Dôveru investorov podporilo aj zvýšenie odporúčania od Wells Fargo na „Overweight“ s navýšením cieľovej ceny na 50 USD a oznámenie štvrťročnej dividendy vo výške 0,25 USD na akciu.
Generálna riaditeľka Julie Masino pripísala pozitívny vývoj prevádzkovým opatreniam spoločnosti. Prvýkrát za viac než štyri roky prekonal rast maloobchodných tržieb výsledky reštauračnej časti podnikania. Zároveň sa zlepšili ukazovatele spokojnosti zákazníkov vrátane 4 % nárastu hodnotenia na Googli. Pozitívne výsledky podporilo aj jednorazové vyrovnanie súdneho sporu vo výške 47,4 milióna USD a vernostný program, ktorý sa blíži k hranici 12 miliónov členov.
Defenzívna akcia ťažiaca zo sektorovej rotácie?
Cracker Barrel je reštauračný a maloobchodný reťazec známy predovšetkým svojím vidieckym štýlom reštaurácií a pridruženými obchodmi so suvenírmi. Tržby generuje z predaja tradičných amerických jedál inšpirovaných južanskou kuchyňou vrátane raňajkových menu a rodinných jedál, ale aj z predaja bytových doplnkov, oblečenia, hračiek a sezónneho tovaru.
Spoločnosť zverejnila silné výsledky v čase, keď je celková nálada na trhu skôr utlmená. To zároveň podporuje širší presun kapitálu z drahých a rizikovejších technologických akcií do tradičnejších a defenzívnejších spotrebiteľských spoločností, čo môže predstavovať ďalšiu podporu pre rast akcií spoločnosti.
CBRL.US (W1)
Akcie spoločnosti Cracker Barrel vykazujú silný býčí obrat. Masívna týždenná rastová sviečka prerazila nad 10-týždňový aj 50-týždňový EMA a aktuálne testuje 100-týždňový EMA (tmavofialová línia) v blízkosti úrovne 45,16 USD. Tento prieraz zároveň prekonal 38,2 % Fibonacciho retracement na úrovni 41,36 USD a aktuálne testuje 50 % retracement na úrovni 45,26 USD. Indikátor RSI (14) vzrástol k hodnote 69,7 bodu, čo signalizuje silné rastové momentum blížiace sa k prekúpeným úrovniam.
Zdroj: xStation5
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