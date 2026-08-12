Zmarí inflácia šance na septembrové zvýšenie sadzieb?

Zverejnenie najdôležitejších makroekonomických údajov tohto týždňa je naplánované na 14:30 – júlovú infláciu CPI v USA. Posledné údaje z amerického trhu práce (NFP) výrazne zaostali za očakávaniami a spochybnili ďalšie sprísňovanie menovej politiky Fedu.
Trh v poslednom období prehodnotil očakávania týkajúce sa ďalších krokov FOMC. Ešte donedávna investori plne započítavali zvýšenie úrokových sadzieb v septembri. V súčasnosti trhom implikovaná pravdepodobnosť takéhoto kroku pripomína hod mincou.
Čo stojí za holubičím preceňovaním očakávaní?
1. Nespoľahlivá rétorika Kevina Warsha
Počas poslednej tlačovej konferencie po zasadnutí FOMC predseda Fedu opäť zdôraznil nekompromisný prístup k inflácii a snažil sa trhy presvedčiť o svojom jastrabom postoji. Zatiaľ čo v júni to stačilo, v júli investori očakávali oveľa viac.
Investori začínajú pochybovať, či po výrazných vyhláseniach prídu aj konkrétne kroky, a pripomínajú si Warshove vyjadrenia z minulého roka. Vtedy v rozhovoroch často signalizoval podporu znižovaniu sadzieb. Na FOX News sa otvorene postavil na stranu prezidenta a uviedol, že frustrácia Donalda Trumpa z Powellovej menovej politiky bola úplne oprávnená. Zároveň kritizoval Fed za príliš pomalé znižovanie sadzieb a nadmerné spoliehanie sa na historické ekonomické údaje.
2. Slabé údaje NFP
Počet pracovných miest v americkej ekonomike mimo poľnohospodárstva v júli klesol o 23 tisíc, pričom výsledok zaostal za očakávaniami o 5 štandardných odchýlok. Za predpokladu normálneho rozdelenia údajov by sme na ďalší podobný výsledok museli čakať približne 290 tisíc rokov.
Nemožno poprieť, že údaje boli jednoducho slabé. K strate 23 tisíc pracovných miest je navyše potrebné pripočítať revíziu údajov za predchádzajúce dva mesiace smerom nadol o 103 tisíc. Treba však poznamenať, že pokles bol do veľkej miery spôsobený nižším počtom pracovných miest vo verejnom školstve, čo možno vnímať ako sezónny faktor. Miera nezamestnanosti navyše pozitívne prekvapila a dosiahla 4,1 %. Práve tento ukazovateľ údajne v súčasných podmienkach preferuje viacero predstaviteľov FOMC.
Zdá sa, že trh práce naďalej zostáva v stave „low fire-low hire“, teda nízkeho prepúšťania aj nízkeho náboru. Kým členovia výboru nezískajú presvedčivé dôkazy o raste prepúšťania, hlavnou prioritou by mala zostať stabilizácia inflácie na požadovanej úrovni.
Graf 1: NFP a miera nezamestnanosti (1980–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Čo ukázal posledný údaj CPI?
Júnové údaje skončili výrazne pod očakávaniami. Obzvlášť pozitívny bol nulový rast cien v jadrovom vyjadrení, teda po vylúčení najvolatilnejších cien energií a potravín. Spomalil sa aj rast nákladov na bývanie, čo môže byť pre FOMC obzvlášť priaznivá správa.
Graf 2: Inflácia CPI v USA + hlavné príspevky [m/m] (2019–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Čo môžeme očakávať dnes?
Pozornosť sa sústredí predovšetkým na jadrovú infláciu, ktorá by mala klesnúť na najnižšiu úroveň od marca 2021. Konsenzus je na úrovni 2,5 %. Mimoriadne dôležité bude tempo rastu cien v službách.
Graf 3: Hlavné príspevky k júnovej inflácii CPI
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Aj celková inflácia by mala pokračovať v poklese. Trh očakáva 3,4 % medziročne, pričom jedným z hlavných dôvodov by mali byť nižšie ceny pohonných hmôt. Tie by sa mali premietnuť aj do nižších cien leteniek a hotelového ubytovania. Naopak pri potravinách sa očakáva rast cien.
Čo ďalšie stojí za pozornosť?
- Vplyv ciel sa zdá byť už plne započítaný v trhových cenách. Je to viditeľné napríklad pri kategóriách, ako sú audio zariadenia, náradie alebo športové vybavenie.
- Výrazný nedostatok pamäťových čipov by mal naďalej tlačiť nahor ceny počítačov a softvéru.
Graf 4: Vplyv jednotlivých sektorov na zmenu medziročnej dynamiky inflácie v USA (2023–2026)
Zdroj: XTB Research, 12.08.2026
Trhy pred zverejnením údajov
Menový pár EURUSD zostáva mimoriadne pokojný. Od začiatku týždňa klesol približne o 0,2 %, pričom hlavným faktorom boli správy z Blízkeho východu. Lodná doprava v Hormuzskom prielive klesla na najnižšiu úroveň za posledný týždeň, približne na 10 lodí denne.
Za barel ropy Brent je teraz potrebné zaplatiť viac než 89 USD. Cena pokračovala v raste aj včera napriek optimistickým vyjadreniam pakistanského ministerstva zahraničných vecí.
Donald Trump počas nočných mediálnych rozhovorov uviedol, že USA majú nad Hormuzským prielivom „plnú kontrolu“ (100 %). Iránska strana naopak stanovila tvrdé podmienky na opätovné otvorenie trasy a požaduje zrušenie amerických sankcií, ukončenie námornej blokády a zaplatenie vojnových reparácií zo strany USA.
Graf 5: Vývoj kurzu EUR/USD (26.02.2026–12.08.2026)
Zdroj: xStation, 12.08.2026
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