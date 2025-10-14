Johnson & Johnson oddelí ortopedickú divíziu, zvyšuje výhľad tržieb na rok 2025

- J&J plánuje oddeliť ortopedickú divíziu DePuy Synthes v horizonte 18–24 mesiacov.
- Divízia ortopédie generuje 9,2 miliardy USD ročne, no rastie pomalšie a má nižšiu ziskovosť než ostatné segmenty spoločnosti.
- Spoločnosť zároveň zvýšila výhľad tržieb na rok 2025 na 93,7 miliardy USD, pričom výsledky za 3. štvrťrok prekonali očakávania.
- Stratégiou firmy je zamerať sa na rýchlo rastúce oblasti ako lieky a technológie, rozvíjať výrobu v USA a prispôsobiť sa regulačným tlakom na zníženie cien.
Spoločnosť Johnson & Johnson oznámila, že počas nasledujúcich 18 až 24 mesiacov oddelí svoju ortopedickú divíziu DePuy Synthes, ktorá sa zameriava na náhrady bedrových a kolenných kĺbov či implantáty chrbtice. Tento krok má podporiť rýchlejší rast hlavných oblastí podnikania – farmaceutík a zdravotníckych technológií – v čase, keď administratíva prezidenta Trumpa tlačí na znižovanie cien liekov v USA.
Rozdelenie prichádza spolu s oznámením silných výsledkov za 3. štvrťrok, ktoré prekonali očakávania. Tržby dosiahli 24 miliárd USD (oproti očakávaným 23,7 miliardy USD). Spoločnosť zároveň zvýšila stredný bod výhľadu tržieb na rok 2025 o 300 miliónov USD na 93,7 miliardy USD. Upravený výhľad zisku na akciu pre rok 2025 zostáva nezmenený, napriek vyššiemu očakávanému daňovému zaťaženiu.
Ortopedická divízia vygenerovala v roku 2024 tržby vo výške 9,2 miliardy USD, ale rastie pomalšie a má nižšiu ziskovosť než zvyšok spoločnosti.
Finančný riaditeľ Joseph Wolk uviedol, že spoločnosť zvažuje rôzne možnosti oddelenia – vrátane spin-offu, predaja alebo iného typu transakcie, pokiaľ prinesie vyššiu hodnotu pre akcionárov.
DePuy Synthes by sa po oddelení stal najväčším čisto ortopedickým podnikom na svete. K vedeniu tejto jednotky bol vymenovaný Namal Nawana, skúsený manažér v oblasti zdravotníckych technológií a bývalý CEO spoločností Alere a Smith & Nephew. Nawana bude viesť divíziu aj počas a po oddelení.
Pre J&J tento krok znamená väčšiu flexibilitu pre sústredenie sa na vysoko ziskové a dynamicky rastúce segmenty, predovšetkým s ohľadom na pokles tržieb lieku Stelara, ktorý čelí konkurencii biosimilár po strate patentovej ochrany. Spoločnosť sa spolieha na rast z novších prípravkov ako Darzalex (mnohopočetný myelóm) a Tremfya (psoriáza, autoimunitné ochorenia).
J&J zároveň reaguje na tlak vlády USA na presun výroby liekov späť do krajiny. Už v marci firma oznámila investíciu 55 miliárd USD do americkej výroby, výskumu a technológií počas nasledujúcich štyroch rokov. V auguste pridala ďalších 2 miliardy USD do závodu v Severnej Karolíne, ktorý má vytvoriť 120 nových pracovných miest.
Graf JNJ.US (D1)
Akcie spoločnosti Johnson & Johnson sa aktuálne obchodujú na úrovni 190,60 USD. Akcie sa nachádzajú v jasnom býčom trende, čo potvrdzujú rastúce kĺzavé priemery EMA 50 (178,34 USD) a SMA 100 (168,00 USD), od ktorých sa cena v predchádzajúcich týždňoch niekoľkokrát odrazila. RSI sa vyšplhal na 73,1, čo naznačuje vstup do prekúpenej zóny – môže to signalizovať krátkodobú korekciu alebo spomalenie rastu, no zatiaľ nebol potvrdený technický obrat.
Z technického pohľadu možno očakávať, že ak cena udrží súčasné úrovne, môže pokračovať v raste smerom k psychologickej hranici 200 USD. Naopak, prvá významná podpora sa nachádza pri EMA 50 (178 USD), prípadne v oblasti predchádzajúcej konsolidácie okolo 165–168 USD.
Zdroj: xStation5
