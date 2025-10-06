JP225 posilnil o 4,5 % 🚀

- Japonská vládnuca Liberálna demokratická strana (LDP) zvolila Sanae Takaichi, ktorá sa stane prvou ženou v úrade premiéra v histórii krajiny.
- Jej víťazstvo posilňuje očakávania pokračovania fiškálnych stimulov a trpezlivého postoja Japonskej centrálnej banky (BoJ).
- Index Nikkei 225 prekonal hranicu 48 000 bodov a dosiahol nové rekordné maximum, zatiaľ čo jen oslabil nad hranicu 150 jenov za dolár.
- Trhy teraz prehodnocujú očakávania BoJ a zohľadňujú predĺženie obdobia uvoľnenej menovej politiky a odklad zvýšenia úrokových sadzieb.
Liberálna demokratická strana, ktorá vládne Japonsku takmer nepretržite od 50. rokov 20. storočia, zvolila za svojho nového predsedu Sanae Takaichi, ktorá nahradila Shigeru Ishiba. Voľba predsedu LDP v podstate určuje, kto bude ďalším premiérom, keďže strana má parlamentnú väčšinu. Takaichiová – skúsená konzervatívna poslankyňa a chránenka zosnulého Shinza Abeho – je známa svojou podporou stimulačných opatrení v štýle Abeho: agresívna fiškálna expanzia, stimuly pre investície podnikov a strategické výdavky na priemysel. Jej zvolenie signalizuje pokračovanie Abeho stratégie podporujúcej rast, a nie posun smerom k fiškálnej reštrikcii. Takaichi sľúbila oživiť japonskú ekonomiku prostredníctvom silnej štátnej intervencie, so zameraním na budovanie národných kapacít, vyššie verejné investície a užšie bezpečnostné vzťahy so Spojenými štátmi.
Trhy interpretovali jej víťazstvo ako jasný signál prorastovej a akomodatívnej politiky. Program Takaichi požaduje zvýšenie verejných investícií v kľúčových sektoroch, ako je obrana, polovodiče a umelá inteligencia, spolu s daňovými úľavami pre domácnosti a podniky. Podporuje úzku koordináciu s BoJ s cieľom udržať expanzívne prostredie namiesto sprísnenia finančných podmienok. Tento postoj je v kontraste s predchádzajúcimi očakávaniami, že BoJ by mohla do konca roka 2025 opäť zvýšiť sadzby. Obchodníci odvtedy výrazne znížili stávky na krátkodobé zvýšenie sadzieb, čím stlačili výnosy krátkodobých dlhopisov nadol, aj keď výnosy dlhodobých dlhopisov vzrástli v dôsledku obáv z deficitu.
Pred hlasovaním investori odhadovali takmer 70 % pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb BoJ do konca roka; do pondelka táto pravdepodobnosť klesla na približne 50 %.
Reakcia trhu
Finančné trhy reagovali prudko a kapitál sa presunul do akcií. Index Nikkei 225 (JP225) vzrástol o 4,60 % na rekordných 48 100 bodov, pričom v čele boli akcie technologických, ťažkých priemyselných a realitných spoločností, ktoré ťažia z uvoľnených úverových podmienok.
Zároveň jen oslabil voči doláru takmer o 0,70 % a prepadol sa pod hranicu 150 jenov. Trhy túto dynamiku označili ako „Takaichi trade“ – silný posun smerom k akciám na úkor dlhopisov – čo odráža očakávania, že fiškálne stimuly a oneskorená normalizácia BoJ budú v najbližších mesiacoch dominovať v hospodárskom výhľade Japonska.
