JPMorgan Chase blízko dohody o prevzatí Apple Card programu

Podľa Wall Street Journal súčasne JPMorgan Chase a Apple vedú pokročilé rokovania o tom, že JPMorgan nahradí Goldman Sachs ako partnera pre Apple Card. Rokovania, ktoré odštartovali v roku 2024, získali v posledných mesiacoch uznateľné tempo. Apple označil JPMorgan za preferovaného partnera, no žiadna zmluva zatiaľ nebola podpísaná.

Strategický význam pre obidve firmy

Ak sa dohoda uskutoční, JPMorgan získa prístup k rozsiahlej zákazníckej základni Apple, čo umožní širšiu distribúciu spotrebných finančných produktov a upevní jeho postavenie ako najveľkšieho vydavateľa kreditných kariet v USA. Apple, na druhej strane, získa podporu banky s veľkou sieťou klientov a infraštruktúrou na financovanie zariadení.

Priebeh rokovaní a riziká

Hoci Apple označil JPMorgan za preferovaného partnera, žiadna podpísaná dohoda neexistuje, čo prináša neistotu. Kľúčové otázky sa týkajú modelu Apple Card, ktorý ponúka žiadne poplatky, cashback a tiež Apple Card Savings Account. JPMorgan údajne vyjednáva o zmene týchto podmienok. Apple rokoval aj s bankami ako American Express, Capital One či Synchrony, no JPMorgan zostáva hlavným kandidátom.

Obchodné dopady a výhľad

Pre JPMorgan by úspešné partnerstvo predstavovalo významné posilnenie v segmente spotrebiteľského financovania a prístup k digitálne aktívnym, finančne zdatným zákazníkom Apple. Apple by získal spoľahlivého partnera s rozsiahlymi zdrojmi a infraštruktúrou, čím by zmiernil finančné riziko spojené s Goldman Sachs. Investori budú pozorne sledovať, či rokovania nenarazia na regulačné prekážky, najmä v oblasti antimonopolných predpisov.

