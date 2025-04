Kakao: blíži sa dno, alebo len pauza pred ďalším poklesom?

Ceny kakaa sa už dlhší čas pohybujú v blízkosti úrovne 8 000 USD za tonu. Zber medzisezónnej úrody sa nedávno začal, pričom dodávky z tejto sezóny sa na trhu prejavia až neskôr počas roka. Aktuálne trh stále čerpá z hlavnej úrody, ktorej kakao už prešlo spracovaním ako sušenie a fermentácia.

Najnovšie údaje ukazujú medziročný nárast prílevu kakaa do prístavov na Pobreží Slonoviny o 10,7 %, na úroveň 1,45 milióna ton. Tento mierny odraz však nadväzuje na výrazne slabú predchádzajúcu sezónu. Navyše decembrový prebytok ponuky vo výške 35 % naznačuje, že nasledujúce zbery boli menej robustné. Počiatočné prognózy Medzinárodnej organizácie pre kakao (ICCO) predpokladali globálny nárast produkcie v tejto sezóne približne o 8 %, na 4,84 milióna ton.

Hoci sa očakáva, že produkcia kakaa v tejto sezóne porastie, môže zaostať za pôvodne optimistickým výhľadom ICCO.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Pozornosť si zaslúži aj dopytová strana. Výrazne vyčerpané zásoby naznačujú koniec dostupnosti lacnejších dodávok, ktoré boli zakúpené ešte pred výrazným cenovým rastom v posledných rokoch. Hoci sú viditeľné známky poklesu dopytu — predovšetkým prostredníctvom úprav obsahu kakaa v produktoch — zatiaľ zostávajú relatívne obmedzené. Spracovateľské údaje za prvý štvrťrok v Európe ukázali medziročný pokles o 3,7 % na 353 500 ton, čo je lepší výsledok, než sa očakávalo (pokles o 5 %). Podobne v Ázii dosiahlo spracovanie 214 000 ton, čo predstavuje medziročný pokles o 3,4 %, tiež miernejší ako očakávaný pokles o 5 %.

Spracovateľské údaje o kakau v Európe.

Zdroj: ECA

Vzhľadom na možnosť, že produkcia zaostane za očakávaniami a dopyt zostane odolný, by mohol byť predpokladaný prebytok ponuky výrazne nižší. Predchádzajúce prognózy naznačovali vyrovnaný trh a je veľmi pravdepodobné, že sa k tomuto scenáru čoskoro opäť priblížime — najmä vzhľadom na to, že súčasné ceny kakaa sú pre spracovateľov prijateľnejšie než pred niekoľkými mesiacmi.

Aktuálny prebytok ponuky sa odhaduje na 142 000 ton; na základe najnovších informácií však ICCO pravdepodobne čoskoro tieto prognózy zníži.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Napriek mierne vyššej ponuke v tejto sezóne v porovnaní s predchádzajúcou dochádza k sezónnemu nárastu zásob na burzách. To nie je neobvyklé vzhľadom na historické vzorce. Za posledné desaťročie zaznamenal pokles zásob v prvých dvoch štvrťrokoch iba rok 2024. Pokračujúci prudký nárast zásob počas mája a začiatku júna by však mohol signalizovať skutočné oslabenie dopytu a zásadnú zmenu na trhu. Aktuálne však nie je dôvod odchyľovať sa od pohľadu, že ide o bežnú sezónnosť. Za zmienku stojí aj predpoveď medzisezónnej úrody na Pobreží Slonoviny, ktorá počíta s objemom 400 000 ton — čo predstavuje medziročný pokles o 10 %.

Zásoby kakaa rastú v súlade so sezónnymi vzorcami. Obvykle rast zásob vrcholí na prelome mája a júna.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Trh zostáva mimoriadne nelikvidný, čo potvrdzuje nízky objem long aj short pozícií na burze v New Yorku. V tomto roku došlo k ďalšiemu výraznému poklesu týchto pozícií, čo naznačuje obavy špekulantov z možného narušenia dodávok. V minulom roku obchodníci, ktorí predávali dodacie kontrakty spracovateľom a zároveň nakupovali kakao na miestnom spotovom trhu, utrpeli výrazné straty alebo čelili bankrotu.

Nízky open interest poukazuje na slabú likviditu trhu.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Ak by sme ročnú zmenu open interestu považovali za predstihový ukazovateľ ročnej cenovej zmeny, mali by sme v najbližších mesiacoch očakávať obmedzenú cenovú volatilitu. Pri uplatnení jednoduchej korelácie jedna k jednej (čo je, samozrejme, výrazné zjednodušenie) by to znamenalo medziročný pokles ceny o 15–20 % do júla. To by určilo cenové pásmo na 7 400–7 700 USD za tonu, teda veľmi blízko aktuálnym úrovniam. Tento vývoj môže súvisieť s backwardáciou — teda situáciou, keď sú ceny futures kontraktov nižšie ako spotové ceny. Je však dôležité si uvedomiť, že hoci tento vzťah do určitej miery platil počas posledných dvoch rokov, neexistuje záruka, že sa zachová aj v nasledujúcich dvoch.

Nedostatok likvidity na trhoch naznačuje, že ceny sa môžu konsolidovať počas mnohých nasledujúcich mesiacov. Úroveň 7 000 USD za tonu predstavuje silnú technickú podporu, zatiaľ čo hranica 8 000 USD je v súčasnosti úrovňou, ktorú bránia kupujúci.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Zaujímavé je, že forwardová krivka je v súčasnosti výrazne ploššia než pred rokom, no toto sploštenie nie je spôsobené iba poklesom krátkodobých kontraktov. Zatiaľ čo kontrakty s blízkym dátumom splatnosti oslabili, tie dlhodobé zároveň posilnili. Septembrový kontrakt sa aktuálne obchoduje na úrovni 7 800 USD, marcový kontrakt pre rok 2025 na 7 200 USD a kontrakt pre marec 2027 sa pohybuje okolo 7 000 USD. To naznačuje vyváženejší trh, ale zároveň aj to, že zvýšené cenové hladiny pravdepodobne pretrvajú.

Na cenovom grafe sa začína črtať potenciálna formácia „saucer-bottom“ v pásme 7 700–8 000 USD za tonu. Ak sa medzisezónna úroda ukáže ako skutočné sklamanie, cena by sa mohla pokúsiť dosiahnuť nedávne lokálne maximum nad 9 000 USD za tonu. Silná rezistencia, ktorá zodpovedá maximu z júna 2024 a minimu z decembra toho istého roka, sa nachádza na úrovni 10 000 USD za tonu.

Zdroj: xStation5

