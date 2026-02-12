Kakao klesá o 2,5 % na najnižšiu úroveň od októbra 2023 📉

Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes dosahujú najnižšie úrovne od začiatku októbra 2023, pod tlakom slabnúceho dopytu a rastúcej ponuky v kľúčových producentských regiónoch. Údaje poukazujú na rast zásob u dvoch najväčších exportérov: Ghany a Pobrežia Slonoviny. Dáta z Pobrežia Slonoviny ukazujú, že k 8. februáru kumulatívne prístavné príchody/expedície od začiatku sezóny 2025/26 (od 1. októbra) medziročne klesli o 4,5 % na 1,263 mil. ton. Celkovo to výrazne zhoršuje fundamenty kakaa a v kombinácii s priaznivými predpoveďami počasia v západnej Afrike to spustilo širokú likvidáciu dlhých pozícií. Ceny dnes klesajú k úrovni 3 750 USD za tonu.
COCOA (D1 interval)
Zdroj: xStation5
Správa CoT: špekulanti navyšujú short pozície, komerčné subjekty zvyšujú zaistenie
Najnovšia správa COT pre kakao (ICE Futures U.S., k 3. februáru 2026) ukazuje výrazný nárast aktivity a prehlbujúci sa rozdiel medzi komerčnými účastníkmi a špekulatívnym kapitálom. Otvorený záujem vzrástol o 10 857 kontraktov na 160 254, čo naznačuje prílev nového kapitálu a rastúce presvedčenie o prevažujúcom trende. Kľúčové body:
Managed Money rozširuje čisté short pozície
- Dlhé pozície: 22 079
- Krátke pozície: 32 409
- Čistá pozícia: výrazná short prevaha (približne -10 tis. kontraktov)
- Počas týždňa vzrástli short pozície (+2 386) viac než long pozície (+1 559)
Komerčné subjekty (Producer/Merchant/Processor/User) navyšujú short zaistenie
- Long: 37 291
- Short: 52 859
- Čistá pozícia: výrazne negatívna (typický profil producentov zabezpečujúcich produkciu)
- Týždenné zmeny ukazujú, že short pozície vzrástli (+4 628) viac než long pozície (+2 285)
Otvorený záujem rastie
To naznačuje, že zmena pozícií nie je len rotáciou existujúcej expozície, ale odráža vstup nového kapitálu budujúceho trhové pozície.
Podiely na otvorenom záujme
Managed Money: 13,8 % OI na long strane vs. 20,2 % na short strane
→ Špekulanti sú jasne defenzívne / medvedie nastavení.
Komerčné subjekty: 23,3 % OI long vs. 33,0 % short
→ Klasický profil produkčného zaistenia pri relatívne zvýšených cenových úrovniach.
Koncentrácia zostáva mierna
Osem najväčších obchodníkov kontroluje približne 24–25 % hrubých pozícií, čo nenaznačuje extrémne riziko koncentrácie, no potvrdzuje významnú účasť veľkých hráčov.
Kakao vstupuje do fázy rastúcej polarizácie:
- Špekulanti navyšujú stávky na pokles.
- Komerční účastníci zintenzívňujú zaistenie na aktuálnych úrovniach.
Rastúci otvorený záujem spolu s rastúcimi short pozíciami Managed Money naznačuje budovanie tlaku na výraznejší smerový pohyb. Ak by ceny zostali vysoké, ďalšia akumulácia short pozícií by mohla zvýšiť riziko short squeeze v prípade neočakávaného výpadku ponuky alebo pozitívneho fundamentálneho impulzu. Celkovo údaje COT v tejto fáze potvrdzujú jasne medvedí signál, pričom pozicionovanie zodpovedá zhoršujúcim sa fundamentom (výhľad produkcie v západnej Afrike, počasie, zásoby a priemyselný dopyt) – treba však pripomenúť, že správa bola zverejnená na začiatku februára.
Source: CFTC
