KAKAO klesá o 5 % v dôsledku dažďov v západnej Afrike a zásob na 8-mesačnom maxime 📈

Futures na kakao (COCOA) predlžujú svoj klesajúci trend a aktuálne klesajú takmer o 5 %, pričom testujú oblasť okolo 200-dňového exponenciálneho kĺzavého priemeru (EMA200, červená čiara). Trh je pod tlakom v dôsledku silných dažďov v západnej Afrike, ktoré zvyšujú nádej na menší než očakávaný deficit ponuky v tomto roku a môžu viesť k zlepšeniu výhľadov kvality aj množstva nadchádzajúcich úrod.

Zásoby kakaa v skladoch ICE dosiahli k utorku 27. mája viac ako 2,187 milióna vriec, čo predstavuje 8-mesačné maximum.

Od dosiahnutia 21-ročného minima v januári 2025 (1,263 milióna vriec) sa zásoby zvýšili takmer o 80 %, čo ďalej zvyšuje tlak na pokles cien kakaa.

Na druhej strane, napriek predpovedaným zrážkam v západnej Afrike (očakávajú sa do konca týždňa), približne 75 % územia Pobrežia Slonoviny a Ghany podľa údajov African Flood and Drought Monitor stále bojuje so suchom.

COCOA (denný interval – D1)

Kontrakt testuje dolnú hranicu rastového cenového kanála a kľúčovú úroveň podpory predstavovanú 200-dňovým EMA. Pokles pod 9 000 bodov by mohol zvýšiť pravdepodobnosť ďalších výpredajov smerom k 8 000 USD za metrickú tonu.

Zdroj: xStation5

Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 25 CFD na komodity z rôznych sektorov!

Konkurenčné spready

Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie

Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR

Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: