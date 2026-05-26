Bavlna vystrelila o viac ako 20 % a Brazília smeruje k rekordným exportom 🚀

- Ceny bavlny tento rok vzrástli o viac ako 20 % vďaka geopolitickému napätiu a suchu v USA.
- Brazília smeruje k rekordnému exportu 3,1 milióna ton bavlny v aktuálnej sezóne.
- Krajina sa stala najväčším svetovým exportérom a drží približne tretinu globálnych dodávok.
Brazílski pestovatelia a obchodníci s bavlnou sú vo veľmi výhodnej pozícii. Ceny bavlny od začiatku roka vzrástli o viac ako 20 % a počas mesiaca sa dostali na najvyššie úrovne od roku 2024. Za rastom stojí kombinácia geopolitického napätia a nepriaznivého počasia v Spojených štátoch.
Jedným z hlavných impulzov bola vojna s Iránom a problémy v oblasti Hormuzského prielivu. Obmedzenie dopravy spomalilo dodávky nafty, ktorá je dôležitou surovinou pri výrobe syntetických vlákien. Časť dopytu sa preto presunula späť k prírodnej bavlne, čo vytvorilo dodatočný tlak na rast cien.
Druhým faktorom je počasie v USA. Prognózy upozorňujú na suché podmienky v hlavných pestovateľských oblastiach, čo vyvoláva obavy zo slabšej úrody. Spojené štáty pritom historicky patrili medzi najvýznamnejších exportérov bavlny. Opakované sucho, najmä v Texase, však v posledných rokoch znižovalo výnosy.
Z tejto situácie výrazne profituje Brazília, ktorá má dostatočné zásoby a silnú exportnú pozíciu. Podľa exportnej skupiny Anea smeruje krajina k rekordnému predaju bavlny vo výške 3,1 milióna ton v sezóne končiacej v júni. To by znamenalo medziročný rast približne o 9 %. Brazílsky export podporil najmä dopyt z Číny a dočasné odstránenie dovozných ciel v Indii.
Brazília sa tak čoraz viac potvrdzuje ako nový líder svetového trhu s bavlnou. Krajina, ktorá bola ešte v 90. rokoch čistým dovozcom, dnes drží pozíciu najväčšieho svetového exportéra. Podľa dát Anea sa podieľa približne na tretine globálnych dodávok. Výhodou brazílskych producentov sú stabilnejšie klimatické podmienky v regióne Center-West a silné obchodné vzťahy s Áziou, predovšetkým s Čínou.
Rast cien prichádza pre brazílskych farmárov vo veľmi vhodnom čase. Poľnohospodári v krajine čelia vyšším nákladom na hnojivá, prísnejším úverovým podmienkam a problémom s reštrukturalizáciou vidieckych dlhov. Navyše ceny niektorých ďalších poľnohospodárskych komodít, napríklad kávy a cukru, za posledných 12 mesiacov klesali. Bavlna sa tak stáva jedným z mála výrazne pozitívnych príbehov brazílskeho agrárneho sektora.
Ďalší vývoj cien bude do veľkej miery závisieť od situácie v Spojených štátoch. Ak by v americkom Cotton Belt došlo k výraznému zlyhaniu úrody, ceny bavlny by mohli ešte výraznejšie rásť. Podľa odhadov by sa futures v takomto scenári mohli dostať až k úrovni 1 USD za libru, zatiaľ čo aktuálne sa obchodujú blízko 80 centov za libru.
Brazília má vďaka svojej efektivite, stabilnejšej produkcii a silným väzbám na ázijských odberateľov veľmi dobrú pozíciu. Aj keď ceny môžu byť volatilné, krajina sa stáva kľúčovým dodávateľom pre svetový trh. Pre investorov aj obchodníkov s komoditami je tak brazílska bavlna témou, ktorá si zaslúži zvýšenú pozornosť.
Graf COTTON (D1)
Cena bavlny po silnom raste z oblasti okolo 60 centov za libru vystúpila až k maximu blízko 88,83 centu, kde sa však objavilo vyberanie ziskov. Trh tak po výraznej rally narazil na rezistenciu a v posledných dňoch koriguje späť k oblasti okolo 77,87 centu. Hoci denná zmena zostáva mierne pozitívna, štruktúra grafu ukazuje, že kupci zatiaľ stratili časť predchádzajúceho momenta.
Dôležité je, že cena sa aktuálne pohybuje v blízkosti EMA 50, ktorá leží okolo 77,35 centu. Táto úroveň teraz funguje ako krátkodobá podpora. Ak sa bavlne podarí nad touto oblasťou udržať, trh môže opäť hľadať silu na návrat vyššie. Najbližšou rezistenciou zostáva pásmo okolo 82,05 centu, kde sa nachádza Fibonacciho úroveň 0,236. Jej prerazenie by mohlo naznačiť obnovenie rastového trendu a otvoriť priestor na návrat smerom k predchádzajúcim maximám pri 88–89 centoch.
Naopak rizikom je pokles pod súčasnú podpornú zónu. Ak by cena prerazila nižšie pod 77,35 centu, ďalšia významná oblasť sa nachádza okolo 74,47 centu, kde leží Fibonacciho úroveň 0,5. Hlbšia korekcia by mohla smerovať až k pásmu 71,08 centu, prípadne k dlhodobejšiemu kĺzavému priemeru SMA 100 na úrovni 67,18 centu. Táto oblasť by bola pre celkový býčí výhľad veľmi dôležitá.
CCI sa prepadlo na hodnotu -130,46, čo ukazuje na výrazné ochladenie predchádzajúceho rastového momenta. Trh sa tak krátkodobo dostáva pod tlak, ale zároveň sa môže blížiť k oblasti, kde niektorí kupci začnú opäť hľadať príležitosti. Kľúčové bude, či sa korekcia zastaví pri EMA 50, alebo či predajný tlak zosilnie.
Zdroj: xStation5
