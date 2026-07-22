Kakao stráca 5 % pre rastúce zásoby na ICE

Futures na kakao na ICE (COCOA) zostávajú pod tlakom a klesajú zhruba o 5 % na 5 300 USD za tonu, keďže silnejší americký dolár a rastúce zásoby na ICE naďalej zaťažujú trh. Investori zároveň posudzujú, či bude zlepšujúci sa globálny dopyt a riziká spojené s počasím v západnej Afrike stačiť na vyváženie známok rastúcej ponuky kakaa v nadchádzajúcich mesiacoch.
Kľúčové fakty
- Ceny kakaa zostávajú pod tlakom po tom, čo zásoby kakaa na ICE vzrástli na najvyššiu úroveň za dva roky a dosiahli 3,28 mil. vriec.
- Dáta o spracovaní kakaa ukázali zmiešaný obraz dopytu: Európa zaznamenala medziročný pokles o 4,6 %, zatiaľ čo Severná Amerika (+7,7 %) a Ázia (+25 %) vykázali silnejší než očakávaný rast.
- Ďalší tlak prichádza zo zlepšujúcich sa podmienok na strane ponuky, vrátane medziročného rastu nigérijského exportu kakaa v júni o 30 % a vyšších dodávok z Pobrežia Slonoviny.
- V strednodobom horizonte ceny naďalej podporujú riziká spojené s počasím v dôsledku javu El Niño, ktoré by mohli zhoršiť pestovateľské podmienky v západnej Afrike a znížiť budúce úrody.
Dopyt zostáva nerovnomerný, ale sektor sa začína zotavovať
Minulý týždeň trh reagoval negatívne po tom, čo Európska kakaová asociácia uviedla, že spracovanie kakaa v Európe medziročne kleslo o 4,6 %, čo znamenalo najslabší údaj za druhý štvrťrok za šesť rokov. Obavy o globálny dopyt však čiastočne zmiernili oveľa silnejšie dáta zo Severnej Ameriky a Ázie.
Spracovanie kakaa v Severnej Amerike vzrástlo medziročne o 7,7 %, napriek očakávaniu trhu, že klesne, zatiaľ čo spracovanie v Ázii vyskočilo medziročne o 25 % a výrazne prekonalo prognózy. Ďalší pozitívny signál prišiel od Barry Callebaut, najväčšieho spracovateľa kakaa na svete, ktorý v treťom štvrťroku svojho fiškálneho roka vykázal ročný rast tržieb o 5,7 %, teda prvý medziročný nárast spoločnosti za viac než dva roky.
Zlepšujúca sa ponuka tlačí na ceny napriek dlhodobejším obavám z počasia
V posledných týždňoch trh dostal niekoľko signálov poukazujúcich na zlepšujúce sa podmienky na strane ponuky. Nigérijský export kakaa v júni vzrástol medziročne o 30 %, zatiaľ čo dodávky kakaa do Pobrežia Slonoviny od začiatku súčasnej marketingovej sezóny vzrástli o 21 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Zásoby kakaa sledované ICE medzitým vystúpili na najvyššiu úroveň za dva roky, čo vytvára ďalší tlak na pokles cien.
Výhľad budúcich úrod však zostáva neistý. Predbežné prieskumy naznačujú, že hlavná úroda kakaa v Pobreží Slonoviny v sezóne 2026/27 by mohla dosiahnuť približne 1,8 mil. ton, teda zhruba o 18 % menej než v predchádzajúcej sezóne.
Americké centrum pre klimatické predikcie navyše predpokladá, že tohtoročný El Niño by mohol patriť medzi najsilnejšie za viac než 75 rokov, čo zvyšuje riziko sucha v západnej Afrike a znižuje budúce výnosy kakaa. Napriek krátkodobému tlaku zo strany vyšších zásob a silnejšieho dolára tak strednodobé fundamenty kakaa zostávajú relatívne podporné.
COCOA (graf D1)
Ceny kakaa klesli o viac než 15 % zo svojich nedávnych lokálnych maxím, ktoré trh vyniesli na 6 650 USD za tonu, teda na najvyššiu úroveň od jesene 2025.
Zdroj: xStation5
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