Kanadský HDP mierne vyšší 🔔 USDCAD posilňuje

Mesačný rast HDP Kanady dosiahol 0,2 %, čo je viac než očakávaných 0,1 %, po predchádzajúcom poklese o -0,1 %.
USDCAD posilňuje po zverejnení týchto údajov, pričom ho podporuje aj americký ukazovateľ PCE v súlade s očakávaniami.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac ako 70 CFD na globálne menové páry!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Možnosť obchodovať už od 0,01 lotu a pár desiatok EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo: