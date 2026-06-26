Kashkari z Fedu tvrdí, že AI si vyžiada zvýšenie sadzieb; EURUSD aj USD menia smer ❗

Menový pár EUR/USD odovzdáva časť svojich ranných ziskov. Po neúspešnom pokuse pokračovať v raste obrátil smer a stráca nákupné momentum. V druhej polovici seansy už jasne preberajú iniciatívu predajcovia.
Naopak index US100 vykazuje relatívnu silu. Postupne stratil klesajúce momentum a v druhej polovici dňa sa stabilizuje, pričom ignoruje niektoré negatívne trhové signály.
Hlavnou témou dňa v technologickom sektore je možné odloženie IPO spoločnosti OpenAI. Správy denníka The New York Times, podľa ktorých by sa vstup na burzu mohol presunúť až na budúci rok (čiastočne pre slabú výkonnosť akcií SpaceX po IPO), výrazne zasiahli celý polovodičový sektor. Micron, AMD a Intel strácajú približne 2 %, zatiaľ čo Oracle oslabuje o viac ako 1 %. Dominový efekt bol obzvlášť viditeľný v Ázii. SoftBank, kľúčový investor OpenAI, sa prepadol o viac než 12 %, index Nikkei 225 stratil 4,15 % a juhokórejský Kospi klesol o 5,81 %. JPMorgan otvorene upozorňuje, že odklad IPO „môže spomaliť tempo investícií do AI infraštruktúry“. Na druhej strane však posunutie termínu IPO udrží vysoké trhové očakávania, čo môže paradoxne podporiť budúce výnosy vďaka pokračujúcemu príbehu o čoraz pokročilejšom rozvoji umelej inteligencie.
Hlavným geopolitickým rizikom však zostáva situácia medzi USA a Iránom. Donald Trump na sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Irán vyslal najmenej štyri samovražedné drony proti lodiam v Hormuzskom prielive. Jeden z nich zasiahol palubu veľkej kontajnerovej lode. Plavidlo utrpelo škody, no pokračovalo v plavbe. Zvyšné tri drony boli zostrelené. Trump incident označil za „hlúpe porušenie dohody o prímerí“. Hormuzský prieliv je kľúčovou trasou pre približne 20 % svetových dodávok ropy, a akákoľvek eskalácia v tejto oblasti okamžite priťahuje pozornosť komoditných trhov.
Zároveň vystúpil predstaviteľ Fedu Neel Kashkari, ktorý sa vyjadril k inflácii. Podľa neho nie je trh práce v súčasnosti zdrojom inflačných tlakov. Rast cien je poháňaný predovšetkým ponukovou stranou ekonomiky a jedným z faktorov, ktoré spomenul, je rozširovanie AI infraštruktúry. Kashkari uviedol, že rozvoj umelej inteligencie pravdepodobne znamená, že Fed bude musieť zvýšiť úrokové sadzby.
Zdroj: xStation
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