Katastrofa pre akcie Volva. Je toto koniec ikonickej značky?

Akcie automobilky Volvo sa dnes prepadli o viac než 20 % počas jedinej obchodnej seansy. Ide o jeden z najväčších poklesov v histórii spoločnosti – na denných minimách strata dosiahla až 28 %. Je však dôležité zdôrazniť, že výpredaj sa zatiaľ týka iba „Volvo Cars“, teda dcérskej spoločnosti zameranej výhradne na výrobu osobných áut. „Volvo“ ako značka, ktorá vyrába nákladné vozidlá a autobusy, na aktuálne správy zatiaľ nereagovala.
Čo vyvolalo paniku medzi investormi?
Výsledky za 4Q 2025 boli jednoducho katastrofálne. Zisk medziročne klesol o viac než 60 % a výrazne zaostal za očakávaniami trhu.
-
Zisk na akciu (EPS): len 0,43 SEK oproti očakávaným 1,52 SEK
Tržby takisto sklamali, hoci nie až tak výrazne – klesli medziročne o niekoľko percent na úroveň 94,4 miliardy SEK, pričom trh čakal okolo 100 miliárd SEK.
Vedenie firmy neposkytlo investorom žiadne pozitívne informácie, ktoré by zlepšili náladu. Viaceré dotačné programy na podporu elektromobility skončili, zatiaľ čo marže a predaje zostávajú pod tlakom zahraničnej konkurencie a obchodných konfliktov. Zástupcovia firmy priamo priznali, že uplynulý rok bol náročný, a výhľad na rok 2026 nie je o nič optimistickejší.
VOLVCARB.SE (D1)
Zdroj: xStation5
Akcie sú už niekoľko rokov v silnom downtrende. Len nedávno sa objavil odraz a náznaky zmeny trendu, no po zverejnení posledných výsledkov bola väčšina týchto ziskov vymazaná.
Býci však stále ťažia z podpory v podobe kĺzavých priemerov EMA, ktoré momentálne udržiavajú určitú rastovú dynamiku.
