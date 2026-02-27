Je býčí trend zlata späť? 📈 Kov testuje úroveň 5 200 USD

Napriek sile amerického dolára sa zlato drží blízko 5 200 USD za uncu, čo znamená, že pokles z historického maxima okolo 5 600 USD aktuálne predstavuje približne 8 %. Pretrvávajúce globálne geopolitické napätie, pokračujúce nákupy a diverzifikácia rezerv zo strany centrálnych bánk a silný dopyt po zaistení rizika počas globálneho akciového bull marketu zjavne podporujú fundamentálny dopyt po zlate.
Rovnako silný záujem retailových investorov v Ázii udržiava dodatočný dopyt po kove, a to vo fyzickej forme aj prostredníctvom ETF. Pri pohľade na graf GOLD vidíme, že cena sa pomerne rýchlo zotavila z prepadu na prelome januára a februára a teraz sa pokúša vrátiť k rekordným úrovniam.
Nedávno zlato vzrástlo na 5 250 USD za uncu, kde narazilo na prvú významnú rezistenciu na úrovni 71,6 % Fibonacciho retracementu posledného klesajúceho impulzu. Po tomto raste dopyt mierne ochladol, avšak poklesy sa zastavili okolo 5 130 USD za uncu, blízko úrovne 61,8 % Fibonacciho retracementu.
Cena sa teraz obchoduje uprostred tohto pásma a návrat nad 5 200 USD by mohol zvýšiť pravdepodobnosť opätovného otestovania lokálnych maxím a prípadného prelomenia smerom k novým rekordom. Naopak pokles pod 5 100 USD by mohol predznamenávať silnejší medvedí impulz.
Zároveň pozorujeme, že cena sa pohybuje v relatívne úzkom pásme, pričom kľúčová spodná hranica sa aktuálne nachádza okolo 5 000 USD za uncu.
Grafy GOLD (intervaly D1, H1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie zlata Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
Články:
- Obchodovanie zlata – Investovanie do zlata pre začiatočníkov
- Obchodovanie komodít – ako investovať do komodít?
- Obchodovanie striebra – Ako začať obchodovať so striebrom online?
- Obchodovanie ropy – ako investovať do ropy?
- Obchodovanie s plynom – Ako investovať do NATGAS?
- Obchodovanie s kávou – investovanie do CFD na kávu
- História ťažby zlata
Práve sa stalo: Útok na Irán a dopady na ekonomiku a finančné trhy
Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (27.02.2026)
Pšenica na najvyššej úrovni za 8 mesiacov 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.