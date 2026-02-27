Ranné zhrnutie: Skvelé výsledky spoločnosti Nvidia sťahujú trh nadol (27.02.2026)

- Obchodovanie na americkom trhu skončilo výrazným výpredajom. Výpredaj sa rozšíril takmer na celý americký akciový trh a deň skončil výraznými stratami. Index S&P 500 nakoniec klesol o 0,5 %, Nasdaq ustúpil o 1,2 %, zatiaľ čo Dow Jones ako jediný zostal relatívne pokojný a deň zakončil symbolickým nárastom.
- Technologický sektor zostal pod výrazným tlakom, pričom Nvidia utrpela obzvlášť veľké straty. Dôvodom korekcie boli obavy trhu z prasknutia bubliny v oblasti umelej inteligencie.
- Pripomíname, že pred dvoma dňami Nvidia zverejnila správu, v ktorej sa pochválila rekordnými tržbami a ziskami, čiastočne vďaka obrovským investičným výdavkom spoločností BigTech. Trhy sa obávajú, že súčasná úroveň tržieb môže byť ťažké udržať, rovnako ako vysoké investičné výdavky.
- Hoci sa objavujú náznaky určitého pokroku v rokovaniach na Blízkom východe, stále neexistujú žiadne konkrétne prelomy, ktoré by mohli výrazne zmeniť geopolitickú situáciu a situáciu na trhu. Trhy zostávajú opatrné a očakávajú pevné vyhlásenia a skutočné rozhodnutia, nie len diplomatické signály „konštruktívneho dialógu“.
- Inflácia v Tokiu spomalila vo februári na 1,8 % medziročne, čím po prvýkrát za 16 mesiacov klesla pod 2 % cieľ Bank of Japan, hoci kľúčové ukazovatele (bez čerstvých potravín a energie) naďalej poukazujú na pretrvávajúci cenový tlak.
- Japonsko: Maloobchodný predaj v januári prekonal prognózy, čo signalizuje odolnosť spotreby, zatiaľ čo priemyselná výroba sklamala v porovnaní s očakávaniami, čo poukazuje na zmiešaný obraz hospodárskej aktivity na začiatku roka.
- Čínska ľudová banka (PBOC) stanovila dnešný referenčný kurz USD/CNY na 6,9228 oproti odhadu 6,8428. Okrem toho BoC zvýšila svoju rezervu na menové riziko, aby ochladila jüan.
- Ázijské indexy dnes mierne klesli, hlavne kvôli korekcii v technologickom sektore na Wall Street, ale február stále končí silne v pozitívnom teritóriu, najmä v Kórei a Japonsku. Ostatné trhy v regióne boli zmiešané, austrálsky ASX 200 zostal stabilný, čínske indexy stratili pôdu pod nohami a hongkonský Hang Seng mierne vzrástol.
- Správa z Wall Street: Spoločnosť Block oznámila zníženie počtu pracovných miest o viac ako 4 000 (40 % súčasného počtu zamestnancov) a pretransformovanie sa na menšie tímy podporované umelou inteligenciou s cieľom zvýšiť prevádzkovú efektívnosť. Investori reagovali pozitívne na reštrukturalizáciu aj na finančné výsledky, čo sa prejavilo približne 25 % nárastom ceny akcií po uzavretí obchodovania.
- Na trhu s drahými kovmi zlato mierne stúpa a testuje úroveň 5 200 USD, zatiaľ čo striebro vzrástlo o viac ako 2 % a opäť sa pohybuje okolo hranice 90 USD.
- Nálada na trhu s kryptomenami je mierne pozitívna. Bitcoin vzrástol o viac ako 0,2 % a testuje úroveň 67 800 USD, zatiaľ čo Ethereum tiež posilnilo o približne 0,2 % a dosiahlo úroveň 2 040 USD.
Práve sa stalo: Útok na Irán a dopady na ekonomiku a finančné trhy
Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?
Tri trhy, ktoré sledovať budúci týždeň (27.02.2026)
Pšenica na najvyššej úrovni za 8 mesiacov 📈
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.