Monte Paschi plánuje vyplatiť 16 miliárd eur 💶

- Monte Paschi plánuje do roku 2030 vyplatiť 16 miliárd eur.
- Chce rozdistribuovať 100 % svojho čistého zisku.
- Akvizícia Mediobanca za 17 miliárd eur vytvorila tretiu najväčšiu banku v Taliansku.
- Očakáva sa, že integrácia prinesie synergie a lepšiu kapitálovú efektívnosť.
- Monte Paschi plánuje do roku 2030 vyplatiť 16 miliárd eur.
- Chce rozdistribuovať 100 % svojho čistého zisku.
- Akvizícia Mediobanca za 17 miliárd eur vytvorila tretiu najväčšiu banku v Taliansku.
- Očakáva sa, že integrácia prinesie synergie a lepšiu kapitálovú efektívnosť.
Talianska banka Banca Monte dei Paschi di Siena SpA plánuje do roku 2030 vyplatiť investorom približne 16 miliárd eur v rámci svojej novej stratégie po akvizícii Mediobanca SpA. Banka má v úmysle rozdistribuovať 100 % svojho čistého zisku v priebehu nasledujúcich piatich rokov. V poslednom roku plánu očakáva tržby vo výške približne 9,5 miliardy eur a upravený zisk vo výške približne 3,7 miliardy eur.
Tretia najväčšia banka v Taliansku
Akvizícia Mediobanca za 17 miliárd eur vytvorila tretiu najväčšiu banku v Taliansku z hľadiska aktív. Ide o významný obrat pre inštitúciu, ktorá bola pred menej ako desiatimi rokmi znárodnená kvôli hlbokej kríze. Generálny riaditeľ Luigi Lovaglio chce prostredníctvom integrácie využiť kombináciu silnej komerčnej siete Monte Paschi a poradenských znalostí Mediobanca.
Plán integrácie a reštrukturalizácie
- Mediobanca bude vyradená z burzy cenných papierov, aby sa zjednodušila integrácia.
- Spotrebiteľské úvery budú začlenené do hlavných činností Monte Paschi.
- Korporátne a investičné bankovníctvo bude zriadené ako nová dcérska spoločnosť pod značkou Mediobanca.
- Táto jednotka bude zahŕňať aj 13 % podiel v Assicurazioni Generali SpA, najväčšej talianskej poisťovni s trhovou hodnotou približne 56 miliárd EUR.
Integrácia by mala byť dokončená do konca tohto roka. Banka tiež očakáva posilnenie svojej kapitálovej základne prostredníctvom rýchlejšieho využitia odložených daňových pohľadávok vo výške 2,9 miliardy EUR.
BMPS.IT (D1) graf
Akcie spoločnosti Banca Monte dei Paschi di Siena SpA sa obchodujú za približne 8,54 EUR a v súčasnosti testujú dôležitú technickú úroveň. Cena je tesne pod kĺzavým priemerom EMA 50 (8,63 EUR), zatiaľ čo SMA 100 (8,30 EUR) zostáva nižšia a v súčasnosti poskytuje strednodobú podporu. Po predchádzajúcom raste nad 9,40 EUR došlo k postupnej korekcii a trh sa teraz vracia do konsolidačného rozpätia medzi 8,50 EUR a 9,00 EUR. Úroveň 8,50 EUR predstavuje krátkodobú podporu, ktorej udržanie bude kľúčové pre zachovanie pozitívnej štruktúry. RSI sa pohybuje tesne pod neutrálnou úrovňou 50, čo signalizuje vyvážený pomer síl bez výraznej prevahy kupujúcich.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
- Investovanie do Big Tech spoločností
- Investičné impérium Warrena Buffetta
- Tvorba akciového portfólia
Články:
Práve sa stalo: Útok na Irán a dopady na ekonomiku a finančné trhy
Denné zhrnutie: Začiatok konca dezinflácie?
Block Inc. prepúšťa 40 % zamestnancov a rastie o 16 % – Je to nová paradigma?
Applied Optoelectronics prudko rastie: výhľad pre optiku do AI dátových centier zrýchľuje
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.