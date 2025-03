Káva klesá o 2 % pod tlakom vyššej očakávanej ponuky z Vietnamu 📉

Futures na kávu (COFFEE) dnes oslabujú o viac než 2 %, a to v dôsledku rastúcich obáv z možného prebytku ponuky. Podľa najnovších údajov od Marex by mohli globálne zásoby kávy v sezóne 2025/26 prevýšiť dopyt o 1,2 milióna vriec.

Marex odhaduje, že svetová produkcia kávy v aktuálnej sezóne dosiahne 170,7 milióna vriec, zatiaľ čo globálna spotreba je na úrovni 170,5 milióna vriec. V sezóne 2025/26 by produkcia mohla vzrásť na 172 miliónov vriec, predovšetkým vďaka oživeniu produkcie vo Vietname, kde sa očakáva nárast na 29,8 milióna vriec – o 2,2 milióna viac než v roku 2024/25, a to aj napriek nepriaznivému počasiu.

Na druhej strane sa očakáva, že produkcia v Brazílii klesne o 1,5 milióna vriec na 64 miliónov vriec, zatiaľ čo globálna spotreba vzrastie len mierne na 170,8 milióna vriec, čo povedie k miernemu prebytku ponuky.

V dôsledku toho ceny kávových futures klesajú na burzách v New Yorku a Londýne. Podľa údajov ICE dosiahli zásoby Arabiky a Robusty najvyššie úrovne za posledný týždeň a mesiac, čo vytvára ďalší tlak na trh.

Slabší dopyt kvôli rastúcim cenám

Marex upozorňuje na možný pokles globálneho dopytu v dôsledku rastúcich cien. Spotreba v Brazílii by mohla oslabiť, zatiaľ čo rast dopytu v USA a Európe zostáva relatívne nízky.

Brazília, jeden z najväčších kávových trhov na svete, čelí výraznému zdražovaniu kávy, pričom spoločnosť JDE Peet’s zvýšila ceny až o 30 %.

V dôsledku toho akcie JDE Peet’s (JDEP.NL) dnes klesajú o viac než 3 %.

Možné dovozné clá v USA zvyšujú neistotu na trhu

Ďalším rizikovým faktorom pre trh s kávou je možné zavedenie dovozných ciel v USA. National Coffee Association (NCA) analyzuje dopady obchodných opatrení navrhnutých administratívou Donalda Trumpa, ktoré by mohli ovplyvniť obchod s Kanadou a Mexikom.

Za zmienku stojí, že Starbucks praží kávu pre stovky kanadských predajní v závodoch na území USA, čo zdôrazňuje silnú prepojenosť severoamerických dodávateľských reťazcov. Mexiko zostáva kľúčovým dodávateľom kávy do USA, pričom ročný export presahuje jeden milión vriec.

Prezident NCA Bill Murray vyzval k vyňatiu kávy z možných colných opatrení a zdôraznil, že takéto clá by mohli ovplyvniť troch zo štyroch amerických spotrebiteľov.

Neistota na trhu rastie, najmä ak by dodatočné obchodné obmedzenia mohli zasiahnuť aj ďalšie juhoamerické krajiny, ktoré patria medzi hlavných dodávateľov kávy do USA. Zatiaľ Trump spomenul Brazíliu v súvislosti s clami len okrajovo, no táto otázka by sa mohla znovu objaviť v budúcich obchodných rokovaniach.

Technická analýza COFFEE (D1)

Futures kontrakt na kávu Arabica prelomil rastovú trendovú líniu, čo signalizuje možný pokles smerom k testu EMA50 (oranžová línia) v krátkodobom horizonte.

Source: xStation5