Sasol očakáva návrat k zisku vďaka vyšším cenám chemikálií a nižším odpisom aktív

Juhoafrická petrochemická spoločnosť Sasol predpokladá za fiškálny rok končiaci 30. júna výrazné zlepšenie hospodárenia, podporené rastom cien chemikálií, prísnejšou kontrolou nákladov a nižšími odpismi majetku.
Firma odhaduje zisk na akciu (EPS) v rozmedzí 7–12 randov (0,40–0,68 USD) oproti strate 69,94 randu na akciu v predchádzajúcom roku. Odpisy aktív dosiahli 20,7 miliardy randov, teda výrazne menej než 74,9 miliardy randov vlani.
Odpisy v roku 2025 sa týkajú najmä prevádzok Secunda a Sasolburg v segmente kvapalných palív, ďalej plynárenskej dohody o zdieľaní produkcie v Mozambiku, prieskumného projektu a talianskeho chemického biznisu. Naopak, minulý rok bol zaťažený hlavne odpismi amerických chemických prevádzok, ktoré zasiahli nízke ceny a slabý dopyt.
Detailné výsledky za celý rok Sasol zverejní 25. augusta.
Graf SSL.US (D1)
Akcie spoločnosti Sasol sa obchodujú okolo 5,30 USD, teda výrazne nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (4,88 USD) a SMA 100 (4,38 USD). Po aprílovom dne pod 3 USD sú akcie vo fáze silného rastového trendu, aj keď posledné týždne priniesli miernu konsolidáciu. RSI na hodnote 56,9 ukazuje na neutrálnu zónu s priestorom pre ďalší rast bez vstupu do prekúpenej oblasti. MACD sa drží mierne nad nulou, no sploštenie kriviek naznačuje krátkodobé slabnutie momenta.
Z technického hľadiska je najbližšou podporou oblasť 4,88 USD (EMA 50) a následne 4,38 USD (SMA 100). Naopak, kľúčovou rezistenciou je aktuálna úroveň 5,30 USD, ktorej prelomenie by mohlo otvoriť cestu k júnovému maximu okolo 5,73 USD.
Zdroj: xStation5
