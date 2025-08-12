Holubičie komentáre od nového Trumpovho kandidáta do Fedu a nové útoky na Powella

Stephen Miran (Trumpov kandidát do Fedu)
-
Spokojný s aktuálnymi inflačnými dátami BLS, označuje ich za „dobré a stabilné“.
-
Tvrdí, že neexistuje dôkaz o inflácii spôsobenej clami; položky jadrového CPI ako ceny áut či leteniek nie sú ovplyvnené.
-
Vidí infláciu nájmov čiastočne ako dôsledok nelegálnej migrácie; očakáva dezinflačný tlak v službách pri zmene politiky.
-
Zdôrazňuje význam nezávislosti Fedu, ale podporuje ďalšie uvoľnenie menovej politiky.
-
Známy zástanca slabšieho dolára a voľnejšej politiky.
Donald Trump
-
Zosilňuje verejnú kritiku šéfa Fedu Jeromea Powella, požaduje agresívne znižovanie úrokových sadzieb.
-
Spomína možnosť súdnych sporov ohľadom správy budovy Fedu.
-
Tvrdí, že Powell „konal príliš neskoro“ pri uvoľňovaní politiky; presadzuje rýchlejšie a hlbšie znižovanie sadzieb.
Thomas Barkin (prezident richmondského Fedu)
-
Varuje, že riziká inflácie pretrvávajú, trh práce a spotrebiteľské výdavky zostávajú neisté.
-
Poukazuje na únavu spotrebiteľov z vysokých cien; upozorňuje, že zníženie výdavkov by mohlo ohroziť ekonomiku.
-
Odporúča, aby Fed zostal opatrný a závislý od dát.
Zhrnutie trhového dopadu:
Najnovšie vyjadrenia Mirana a Trumpa podporujú možnosť holubičieho posunu v rétorike menovej politiky USA. Naopak Barkinova opatrnosť naznačuje, že Fed nespěchá so znižovaním sadzieb. Miranova nominácia prináša do Fedu hlas podporujúci ďalšie uvoľnenie a slabší dolár, zatiaľ čo Trumpov hlasný tlak na znižovanie sadzieb posilňuje očakávania, že menové podmienky sa čoskoro uvoľnia. Tieto faktory spoločne naznačujú rastúci tlak na oslabenie amerického dolára, najmä ak trh očakáva uvoľnenie politiky po septembrovom zasadnutí Fedu. Do jesene by mohol dolár ďalej slabnúť, pričom riziká sú vychýlené smerom k ďalšiemu uvoľneniu, ak ekonomická dynamika oslabne.
EURUSD je dnes vyššie po zmiešaných dátach CPI a holubičích komentároch nového kandidáta do Fedu. Okrem toho Trump obnovil útoky na Jeromea Powella, čo môže vyvinúť ďalší tlak na dolár.
