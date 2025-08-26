Káva stráca takmer 3 % 📉 StoneX odhaduje vyššiu produkciu v sezóne 2026/27

Futures na arabicu na ICE (COFFEE) dnes klesajú v dôsledku vyberania ziskov a likvidácie dlhých pozícií, napriek tomu, že StoneX znížil odhad produkcie v Brazílii.
2025/26 celková úroda je teraz odhadovaná na 62,3 mil. vriec (-3,4 % oproti predchádzajúcemu odhadu, -5,4 % medziročne).
Produkcia arabicy bola znížená na 36,5 mil. vriec (-18,4 % y/y) pre slabšie výnosy.
Robusta dosahuje rekordných 25,8 mil. vriec (+21,9 % y/y), podporená zavlažovaním a priaznivým počasím.
Minuloročné sucho tvrdo zasiahlo výnosy arabicy, zatiaľ čo robusta profitovala z intenzívneho zavlažovania a rozširovania plôch.
Pre rok 2026/27 vidí StoneX výhľad arabicy priaznivejšie – kvitnutie začne približne o mesiac a dažde v období november–marec omladili stromy, čo naznačuje možnosť zotavenia v ďalšom cykle.
Dopad mrazov v Minas Gerais je podľa správy obmedzený (~400 tis. vriec).
Regióny s robustou zostávajú silné a aj budúci rok sľubujú vysoký produkčný potenciál.
Graf COFFEE (H1 interval)
Káva dnes stráca takmer 3 %, keď testuje kľúčový support na úrovni EMA50 (oranžová línia).