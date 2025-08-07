KBC rastie na predkrízové úrovne, akcie posilnili vďaka silným výsledkom a zvýšenému výhľadu príjmov

Akcie belgickej banky KBC vo štvrtok prudko posilnili až o 6,1 %, potom čo spoločnosť prekonala očakávania zisku za druhý štvrťrok a zároveň zvýšila výhľad čistých úrokových príjmov aj celkových príjmov na celý rok. Týmto sa titul dostal na najvyššiu úroveň od roku 2007, teda pred globálnou finančnou krízou.
Zatiaľ čo regionálni konkurenti ako ING a ABN Amro už niekoľko kvartálov hlásia pokles úrokových príjmov, KBC ťaží z organického rastu úverového portfólia a z predchádzajúcej konzervatívnej stratégie pri správe úrokových pozícií. Banka totiž na rozdiel od konkurencie uzamkla výnosy v dlhodobých aktívach, čo síce spočiatku znamenalo nižšie výnosy, ale teraz – pri znižovaní sadzieb Európskou centrálnou bankou – zabezpečuje stabilný príjem aj v klesajúcom úrokovom prostredí.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Kľúčové čísla:
-
Čistý úrokový príjem: 1,51 miliardy EUR (+9 % medziročne)
-
Čistý zisk: 1,02 miliardy EUR (nad očakávaním trhu)
-
Nový ročný výhľad čistého úrokového príjmu: 5,85 miliardy EUR (z pôvodného min. 5,7 mld.)
-
Cieľový rast celkových príjmov: zvýšený na minimálne 7 % (z pôvodných 5,5 %)
Akvizície a regionálna expanzia
KBC potvrdila záujem o kúpu štátnej poisťovne Ethias, ktorej predaj je dlhodobo politicky citlivou témou kvôli spoluvlastníctvu medzi vládami Flámska, Valónska a federácie. Generálny riaditeľ Johan Thijs očakáva, že otázka bude vyriešená do konca roka alebo začiatku roka 2026.
Banka ďalej zopakovala svoje akvizičné ambície v strednej Európe, najmä v Rumunsku, kde podľa vedenia prebiehajú rokovania s viacerými stranami.
Graf KBC.BE (D1)
Akcie belgickej banky KBC zaznamenali po oznámení silných výsledkov a zvýšenom výhľade výrazný rast a aktuálne sa obchodujú na cene 97,32 EUR. Tento rast je sprevádzaný silným býčím momentom a prerazením nad predchádzajúce lokálne maximá. Cena akcií sa nachádza výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 na 88,72 EUR a SMA 100 na 85,64 EUR – čo potvrdzuje pokračujúci rastový trend. Kĺzavé priemery samotné taktiež rastú, čo posilňuje technický obraz. RSI sa blíži k hranici prekúpenosti, čo môže naznačovať, že trh je krátkodobo napätý a nemožno vylúčiť miernu korekciu alebo konsolidáciu. MACD je v pozitívnom teritóriu a otvára sa smerom nahor, čo potvrdzuje silu aktuálneho rastového impulzu. Histogram ukazuje na zrýchlenie tempa rastu.
Zdroj: xStation
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.