Keurig Dr Pepper spustil prevzatie JDE Peet’s za 18 miliárd dolárov

- Keurig Dr Pepper ponúka 31,85 EUR/akciu za JDE Peet’s v hotovostnej akvizícii v hodnote 18 miliárd USD.
- Prevzatie má byť dokončené v 2. štvrťroku 2026, pričom väčšina akcionárov ponuku podporila.
- Po fúzii plánuje Keurig rozdeliť kávový a nápojový segment do dvoch verejne obchodovaných firiem.
- Akvizícia prichádza v prostredí rekordne drahej kávy a má potenciál zásadne zmeniť globálnu štruktúru kávového trhu.
- Keurig Dr Pepper ponúka 31,85 EUR/akciu za JDE Peet’s v hotovostnej akvizícii v hodnote 18 miliárd USD.
- Prevzatie má byť dokončené v 2. štvrťroku 2026, pričom väčšina akcionárov ponuku podporila.
- Po fúzii plánuje Keurig rozdeliť kávový a nápojový segment do dvoch verejne obchodovaných firiem.
- Akvizícia prichádza v prostredí rekordne drahej kávy a má potenciál zásadne zmeniť globálnu štruktúru kávového trhu.
Americký nápojový gigant Keurig Dr Pepper dnes oficiálne spustil ponuku na prevzatie spoločnosti JDE Peet’s za 18 miliárd USD v hotovosti, čím plánuje vytvoriť novú kávovú veľmoc schopnú konkurovať trhovému lídrovi – švajčiarskej Nestlé.
Ponuka predstavuje 31,85 EUR za akciu, pričom predstavenstvo JDE Peet’s a väčšina akcionárov už ponuku podporila. Transakcia má byť dokončená v 2. štvrťroku 2026 a ide o jednu z najväčších akvizícií v Európe za posledné roky.
Keurig zároveň oznámil plán oddeliť kávovú divíziu od nealkoholických nápojov (vrátane značky Dr Pepper) do dvoch samostatne obchodovaných firiem, aby maximalizoval hodnotu pre akcionárov a lepšie sa zameral na špecifické segmenty trhu.
Akvizícia prichádza v čase rekordne vysokých cien kávy – dôvodom sú suchá v Brazílii a Vietname a obchodná neistota po zavedení amerických ciel. Keurig však už v októbri získal 7 miliárd USD od private equity investorov, čím rozptýlil obavy z nadmerného zadlženia.
Akcie JDE Peet’s sa dnes ráno obchodovali na úrovni 31,92 EUR, teda mierne nad ponukou, čo zodpovedá trhovej kapitalizácii približne 15,6 miliardy EUR. Firmy uviedli, že už získali súhlas regulačných orgánov a že 69 % akcionárov sa zaviazalo akcie predať.
Graf KDP.US (D1)
Akcie Keurig Dr Pepper sa aktuálne obchodujú na úrovni 28,05 USD a nachádzajú sa na kľúčovom bode zlomu. Cena práve prerazila nad EMA 50 (27,93 USD) aj SMA 100 (27,59 USD), čo môže signalizovať možný obrat trendu po slabšom výkone. RSI dosahuje 51,7, teda neutrálne pásmo s miernym rastovým momentom. Z krátkodobého hľadiska bude dôležité sledovať, či sa cena udrží nad 28 USD. Ak áno, môže to znamenať rast smerom k rezistenciám 29,50–30,50 USD. Naopak, pokles pod 27,50 USD by mohol znamenať falošný prieraz a riziko ďalšej konsolidácie.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Denné zhrnutie: Banky a technológie ťahajú indexy nahor 🏭 Americký priemysel zostáva silný
Najväčší vo svojej triede: Čo hovoria výsledky BlackRocku o trhu?
US OPEN: Výsledky bánk a fondov podporujú oceňovanie
PNC Financial hlási nárast ziskov vďaka fúziám a vyšším úrokovým príjmom
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.