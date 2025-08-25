Keurig Dr Pepper vytvára kávového giganta: Kupuje JDE Peet’s za 18 miliárd dolárov

Keurig Dr Pepper, americká nápojová skupina známa značkami ako 7UP či Dr Pepper, oznámila prevzatie holandskej spoločnosti JDE Peet’s za 15,7 miliardy eur (cca 18,4 miliardy USD) v hotovosti. Transakcia, ktorá patrí medzi najväčšie európske akvizície za posledné dva roky, má za cieľ vytvoriť globálneho lídra na trhu s kávou, a to v čase rastúcej obchodnej neistoty a napätia na komoditných trhoch.
Súčasťou dohody je ponuka 31,85 EUR za jednu akciu JDE Peet’s, čo predstavuje približne 20 % prémiu oproti trhovej cene z konca minulého týždňa. Následne majú byť aktivity zlúčenia rozdelené do dvoch samostatných verejne obchodovaných spoločností – jedna zameraná výlučne na kávu (Global Coffee Co.) a druhá na nealkoholické nápoje (Beverage Co.).
Podľa generálneho riaditeľa Keurig Dr Pepper Tima Cofera je spojenie s JDE Peet’s „výnimočnou príležitosťou na vytvorenie skutočného kávového giganta“ s ambíciou posilniť postavenie na globálnom trhu s kávou, ktorý dosahuje hodnotu približne 400 miliárd USD. Nová spoločnosť Global Coffee Co. by mala mať ročné tržby na úrovni 16 miliárd USD, zatiaľ čo Beverage Co. sa zameria na severoamerický trh s nealko nápojmi, ktorého hodnota predstavuje približne 300 miliárd USD.
Akcie JDE Peet’s po oznámení transakcie vystrelili o 18 %, zatiaľ čo akcie KDP klesli približne o 1,3 %. Trh tak ocenil výhodnosť dohody predovšetkým pre holandského výrobcu, ktorého značky ako Jacobs, L’Or, Tassimo či Douwe Egberts patria k najznámejším v európskych domácnostiach.
Spojenie oboch firiem by malo pomôcť Keurigu rozšíriť svoje medzinárodné pôsobenie a zároveň znižiť závislosť JDE Peet’s od volatilného európskeho trhu, ktorý je silno ovplyvňovaný cenami surovín. Tie mimochodom opäť rastú, okrem iného aj kvôli 50 % clu na brazílsku kávu, ktoré zaviedli Spojené štáty od 6. augusta. Ceny kávy sa tak pohybujú na historických maximách, čo zvyšuje tlak na marže.
JDE Peet’s je väčšinovo vlastnená nemeckou investičnou skupinou JAB, ktorá zároveň drží aj menšinový podiel v Keurig Dr Pepper, čím celý obchod výrazne uľahčila.
Z pohľadu investorov akvizícia potvrdzuje silné postavenie KDP na trhu a jej schopnosť kapitálovo reagovať na rastúci globálny dopyt po káve. Vznik nového „kávového giganta“ tak predstavuje významný míľnik, ktorý môže narušiť dominanciu doterajšieho lídra trhu – spoločnosti Nestlé.
Graf KDP.US (D1)
Akcie spoločnosti Keurig Dr Pepper sa po oznámení akvizície JDE Peet’s obchodujú za 35,13 USD, pričom v posledných dňoch prerazili nad dôležitú technickú úroveň odporu. Cena sa teraz drží nad oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 na úrovni 33,94 USD a SMA 100 na 33,83 USD, čo potvrdzuje zlepšujúce sa technické nastavenie a rastúci záujem kupcov. RSI dosahuje hodnotu 60,9, teda sa nachádza v býčom teritóriu, ale stále ďaleko od prekúpenej zóny, čo ponecháva priestor na ďalší rast. Pozitívne momentum potvrdzuje aj MACD, ktorý sa nachádza nad signálnou líniou a pokračuje vo vzostupnej trajektórii.
Zdroj: xStation5
