Kohl’s prudko rastie po lepších výsledkoch a optimistickejšom výhľade

Akcie americkej maloobchodnej siete Kohl’s Corp. vyskočili až o 19 % po tom, čo spoločnosť zverejnila lepšie než očakávané kvartálne výsledky a zároveň zlepšila svoj celoročný výhlaď. Retailer, ktorý doteraz zápasil s problémami, tak naznačuje, že jeho obranná stratégia začína prinášať výsledky.
Kohl’s teraz očakáva, že porovnateľné tržby za rok klesnú najviac o 5 %, pričom pôvodne počítal s poklesom až o 6 %. V druhom štvrťroku vykázal pokles tržieb o 4,2 %, čo je lepší výsledok než analytikmi odhadovaných -5 %. Tieto údaje podporili dôveru investorov, že prijaté opatrenia – napríklad väčší dôraz na šperky, modernizáciu dámskej módy či spoluprácu so značkami Sephora a Babies “R” Us – začínajú opäť priťahovať zákazníkov.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Spoločnosť taktiež posilnila dostupnosť lacnejších privátnych značiek, čo jej pomáha osloviť cenovo citlivejšiu klientelu. Podľa vyhlásenia dočasného generálneho riaditeľa Michaela Bendera výsledky ukazujú, že „iniciatívy začínajú rezonovať so zákazníkmi.“
Napriek zlepšeniu čelí Kohl’s naďalej zásadným výzvam. Firma sa snaží zastaviť sériu 14 po sebe nasledujúcich kvartálov poklesu tržieb, čelí vysokej konkurencii a interným otrasom. Po odvolaní bývalého CEO Ashleyho Buchanana, ktorý bol zapletený do škandálu s miliónovými zákazkami súvisiacimi s osobnými väzbami, spoločnosť hľadá nového šéfa. Nedávno navyše prepustila 10 % zamestnancov v centrále.
Kohl’s čelí aj výraznému zadlženiu cez 2 miliardy USD, pričom tento rok vydal ďalších 360 miliónov USD vo forme vysoko úročených dlhopisov, aby splnil blížiace sa záväzky. Podľa agentúry Bloomberg spoločnosť navyše žiada niektorých dodávateľov o odklad platieb, čo poukazuje na tlak na peňažné toky.
Celkovo možno povedať, že Kohl’s vysiela prvé pozitívne signály obratu, no jeho dlhodobá stabilizácia bude závisieť od úspechu nových stratégií, zvládnutia konkurencie a predovšetkým od posilnenia finančnej pozície.
Graf KSS.US (D1)
Akcie spoločnosti Kohl’s sa po dlhodobom downtrende odrazili od miním a v posledných týždňoch predviedli prudký rast, podporený zlepšeným výhľadom a lepšími než očakávanými výsledkami. Aktuálne sa cena obchoduje na úrovni 13,02 USD, teda výrazne nad kľúčovými kĺzavými priemermi. EMA 50 sa nachádza na 11,41 USD a SMA 100 na 9,21 USD, čo potvrdzuje silný technický obrat. RSI na hodnote 56,4 ukazuje na neutrálny až mierne býčí moment, teda priestor pre pokračovanie rastu bez známok prekúpenosti. MACD zostáva v pozitívnej oblasti, čo potvrdzuje silnejúci trend kupcov, hoci posledné sviečky naznačujú krátkodobú konsolidáciu po prudkom náraste.
Ak akcie udržia podporu okolo 12,20–12,50 USD, možno očakávať snahu o opätovný rast smerom k rezistencii na 13,80 USD a prípadne aj k augustovému maximu blízko 15,40 USD. Naopak, prerazenie pod EMA 50 by otvorilo cestu k hlbšej korekcii a testu úrovní okolo 11 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.