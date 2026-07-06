Komentáre generálneho tajomníka NATO podporujú európske obranné akcie

Akcie európskych obranných spoločností začali týždeň výrazným rastom po komentároch generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý uviedol, že výrobcovia zbraní majú čoraz väčší problém držať krok s prudkým nárastom objednávok.
Pre trh to bol ďalší signál a potvrdenie, že najväčšou výzvou pre európsky priemysel nie je dopyt, ale schopnosť odvetvia dodávať vybavenie včas.
Najviac vynikla talianska spoločnosť Fincantieri, ktorej akcie vzrástli o viac než desať percent.
Zisky zaznamenali okrem iných aj Leonardo, Saab, Hensoldt, Rheinmetall, Thales, Indra, Dassault Aviation a Safran, ktoré rástli v rozmedzí 2 až 5 %.
Technická analýza Fincantieri (FCT.IT) (D1)
Taliansky výrobca systémov určených pre námorný boj stratil z maxima na konci roka 2025 viac než 60 % svojej valuácie. Dnešný rast je pôsobivý a z pohľadu dopytu veľmi potrebný, ak chce spoločnosť znovu získať iniciatívu, nemusí však stačiť na zmenu dlhodobejšieho trendu. Valuáciu spoločnosti zaťažuje „death cross“ z marca 2026. Investori by mali sledovať cenu vo vzťahu k Fibonacciho úrovniam. Až pohyb nad 38,2 % Fibonacciho úroveň možno považovať za významný signál, ktorý ponúka nádej na návrat k uptrendu. Zdroj: xStaion5
Reakcia investorov ukazuje, že trh čoraz viac oceňuje nielen vyššie obranné rozpočty, ale aj potenciálne zlepšenie marží a vyjednávacej sily výrobcov fungujúcich pri maximálnom využití kapacít.
Rutte poukázal na to, že NATO až teraz prechádza z fázy politických deklarácií do fázy realizácie objednávok. Podľa údajov NATO zvýšili európski spojenci (a Kanada) výdavky na obranu oproti roku 2024 o 20 % na viac než 574 miliárd USD. Zároveň majú podľa nového cieľa spojenci do roku 2035 dosiahnuť výdavky na obranu a bezpečnosť súvisiace s obranou vo výške 5 % HDP.
Rutte tiež uviedol, že obmedzenia sa týkajú priemyselných kapacít aj schopnosti naberať a cvičiť vojenský personál. Podľa jeho komentárov už objednávky v hodnote približne 300 miliárd USD smerovali k americkým výrobcom zbraní, čo ďalej ilustruje rozsah dopytu generovaného krajinami NATO.
Z pohľadu európskych obranných spoločností ide o nejednoznačný, ale pre trh pozitívny signál. Na jednej strane obmedzená výrobná kapacita znamená riziko oneskorení, tlak na dodávateľské reťazce a potrebu vynakladať vysoké kapitálové výdavky.
Na druhej strane, ak je dopyt štrukturálny a dlhodobý, výrobcovia môžu počítať s dlhšími backlogmi objednávok, zlepšenou kvalitou tržieb a potenciálne lepšími zmluvnými podmienkami.
Ďalším katalyzátorom je nadchádzajúci summit NATO v Ankare, naplánovaný na 7. až 8. júla. Stretnutie sa má zamerať na výdavky na obranu, transferové a logistické schopnosti a ďalšiu podporu Ukrajiny. Obzvlášť sľubnou oblasťou pre dodatočné výdavky môžu byť drony a protidronové systémy.
Z pohľadu sektorového sentimentu je absolútne zásadné, že tieto zisky prichádzajú v kontexte komentárov Donalda Trumpa, že „Putin cíti tlak“ a že „koniec vojny je bližšie, než si všetci myslia“. V minulosti by takéto vyhlásenia výrazne tlačili na valuácie obranných spoločností. Dnes však trh vidí pre valuácie sektora viac príležitostí než rizík, čo je dôležité po niekoľkých mesiacoch hlbokých poklesov z maxím.
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