📋Komoditné zhrnutie za polrok a štvrťrok: Hlavní víťazi a porazení

Kľúčová trhová paradigma: Dominancia mechanizmu roll yield
Porovnanie cenového výnosu (Generic Return — čistá zmena ceny najbližšieho futures kontraktu) s celkovým výnosom (Total Return vrátane výnosu alebo nákladu z rolovania pozícií) jasne ukazuje, že v roku 2026 bola hlavným faktorom ovplyvňujúcim výsledky na komoditnom trhu termínová štruktúra kontraktov, nie samotný smer ceny, najmä v energetickom sektore. Preto je analýza termínovej štruktúry komodít taká dôležitá pri každodennom obchodovaní, najmä v horizonte o niečo dlhšom než day trading. Aké termínové štruktúry poznáme?
- Backwardation (napätá ponuka): Vzdialenejšie kontrakty sú lacnejšie než najbližšie. Rolovanie pozície vedie k vyššiemu množstvu znovu nakúpených futures kontraktov, čo ilustrujú swapové body. Táto situácia dominovala trhu s palivami počas prvého polroka.
- Contango (prebytok ponuky / vysoké zásoby): Vzdialenejšie kontrakty sú drahšie než bližšie. Rolovanie pozície zvyčajne vytvára stratu, pretože po otvorení ďalšieho kontraktu za vyššiu cenu ceny neskôr spravidla klesajú. Komodity v štruktúre contango zvyčajne prinášajú horšie výnosy (viditeľné napríklad na trhoch s kukuricou a zemným plynom v druhom štvrťroku).
Treba zdôrazniť, že uvedené výnosy sa týkajú futures kontraktov prezentovaných agentúrou Bloomberg, zatiaľ čo roll yield je vypočítaný na základe rolovania futures kontraktov päť dní pred ich expirácou.
Analýza prvého polroka 2026
Prvý polrok sa niesol v znamení absolútnej dominancie palivového a energetického komplexu, poháňaného štrukturálnym nedostatkom fyzickej ponuky.
Víťazi prvého polroka: Palivový komplex v hlbokom backwardation
- ICE Gasoil: Nesporný líder prvého polroka. Napriek cenovému rastu o +52,3 % dosiahol celkový výnos až +156,9 %. Viac než dve tretiny zisku pochádzali priamo z roll prémie, ktorá odrážala dramatický deficit stredných destilátov a krízu globálnych rafinérskych kapacít.
- Diesel (NY Harbor ULSD): Zaznamenal podobný vývoj: cenový rast o +58,3 % sa premietol do celkového výnosu +117,5 %.
- Ropa (Brent a WTI): Hlboké backwardation tlmilo neistotu na trhu. Brent vzrástol o +20,3 % z pohľadu ceny, no celkový výnos dosiahol až +77,2 %. WTI vzrástla o +22,0 % (cena) / +61,3 % (Total Return).
- Zemný plyn: Extrémny prípad dokazujúci, aké zavádzajúce môže byť sledovanie samotnej spotovej ceny. Cena plynu klesla o -8,3 %, avšak po zohľadnení rolovania futures kontraktov mohli investori potenciálne dosiahnuť +69,6 % výlučne vďaka rolovaniu pozície pri extrémnej volatilite tohto nástroja. Treba pripomenúť, že počas prvých mesiacov roka bol trh v stave extrémneho backwardation.
- RBOB Gasoline a sójový olej: Výnimky, pri ktorých boli zisky podporené skutočným spotrebiteľským a biopalivovým dopytom (benzín: +79,8 % cena / +88,6 % total return; sójový olej: +37,3 % cena / +41,7 % total return).
Porazení prvého polroka: Štrukturálna slabosť a pasce contanga
- Drahé kovy: Nachádzali sa v stabilnom klesajúcom trende napriek silnému prvému mesiacu rastu s neutrálnym vplyvom rolovania. Najviac utrpelo paládium (-30,8 % total return) a platina (-29,2 % total return), čo súvisí s problémami dopytu v automobilovom priemysle. Striebro stratilo -18,7 % total return a zlato -9,7 % total return. Treba pripomenúť, že ide o výnosy z futures kontraktov, nie zo spotových cien.
- Kukurica: Klasický príklad deštruktívneho účinku contanga. Pokles ceny na trhu predstavoval iba -6,6 %, no plné sklady a náklady na udržiavanie futures pozície prehĺbili skutočnú stratu investorov na -20,8 %.
Analýza 2. štvrťroka 2026
Druhý štvrťrok priniesol prudké preskupenie síl na trhu a kolaps trendov z úvodu roka.
Víťazi 2. štvrťroka: Oživenie kakaa a stabilizácia priemyslu
- Kakao: Po prasknutí bubliny počas prvých mesiacov roka priniesol druhý štvrťrok výrazný návrat. Komodita zdražela o +51,6 % a investorom priniesla celkový výnos +44,1 %, čím sa stala lídrom štvrťroka. Je to dôsledok obáv z El Niña, ktoré môže v nasledujúcej sezóne spôsobiť problémy s úrodou, a to aj napriek pretrvávajúcim problémom s dopytom.
- Priemyselné kovy: Meď (+8,9 % total return), cín (+6,3 % total return) a zinok (+5,5 % total return) zaznamenali stabilný a zdravý rast, ktorý odráža stabilizáciu globálneho výrobného dopytu pri nízkej volatilite rizika. Treba však poznamenať, že Čína v poslednom období vykazuje známky ekonomického spomaľovania, preto bude dôležité sledovať, či sa meď udrží v blízkosti historických maxím.
Porazení 2. štvrťroka: Kolaps cien palív a amortizácia strát
- Ropa (Brent a WTI): Spotové ceny ropy sa prudko otočili smerom nadol (Brent: -38,2 %, WTI: -30,9 %). Pretrvávajúce backwardation však pôsobilo ako ochranný štít pre dlhé pozície: konečný štvrťročný Total Return dosiahol iba -10,7 % pri Brente a -13,1 % pri WTI. Investori tak stratili výrazne menej, než naznačovali titulky v médiách.
- ICE Gasoil: Cena klesla o -31,6 %, no roll yield tento pokles takmer úplne vykompenzoval, čím znížil štvrťročnú stratu portfólia na symbolických -0,5 %.
- Zemný plyn (opačná pasca): Presný opak situácie z úvodu roka. Cena plynu v druhom štvrťroku vzrástla o +15,1 %, no trh prešiel do mierneho contanga. Vysoké náklady na rolovanie kontraktov z apríla a mája premenili cenový rast na reálnu stratu portfólia približne -9,2 %.
Závery po prvom polroku
- Trhová štruktúra je dôležitejšia než cenová prognóza. Prípad zemného plynu v roku 2026 jasne ukazuje, že stávka iba na smer spotovej ceny môže priniesť opačný finančný výsledok, ak sa nezohľadnia náklady alebo výnosy z rolovania pozície. Sezónnosť tohto trhu vo veľkej miere formuje podobu termínovej štruktúry.
- Ropa ako štrukturálny hedžing. Udržiavanie dlhej pozície na rope v podmienkach hlbokého backwardation poskytovalo vysoký investičný komfort. Výrazné cenové korekcie v druhom štvrťroku boli z veľkej časti amortizované pozitívnym roll yield. V súčasnosti sa trh stále nachádza v backwardation, minimálne do polovice roka 2027.
- Drahé kovy ako lineárne aktíva. Skupina zlata a striebra bola jediným segmentom trhu, na ktorom sa cenové pohyby a skutočné výnosy pohybovali takmer identicky, bez výrazného narušenia mechanizmom rolovania. Počas celého prvého polroka sa táto skupina nachádzala v konzistentnom a predvídateľnom klesajúcom trende.
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