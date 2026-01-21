🔴Komoditný výhľad: zemný plyn v USA tento týždeň kvôli mrazom zdražie o polovicu!

-
Americký zemný plyn zažil extrémny týždeň: futures za dva dni vyskočili o vyše 50 % a mieria k najväčšiemu týždennému nárastu za viac ako 35 rokov.
Hlavným dôvodom je arktická studená vlna, ktorá zvyšuje dopyt po vykurovaní na východe USA.
Zlato a striebro lámu nové rekordy, meď naopak stráca na sile; najnovšie trendy prinesie dnešný Komoditný výhľad.
Americký zemný plyn prežíva extrémny týždeň: futures vyskočili za dva dni o viac ako 50 % a smerujú k najväčšiemu týždennému nárastu za viac ako 35 rokov. Dôvodom je arktická studená vlna, ktorá zvyšuje dopyt po vykurovaní na východe USA. Zlato a striebro lámu nové rekordy, zatiaľ čo meď stráca na sile. Prečo sa to deje a aké sú najnovšie trendy na komoditnom trhu? To budú hlavné témy dnešného Komoditného výhľadu.
