Koniec jednej hrozby pre UBS. Súd zastavil kauzu po Credit Suisse ⚖️

- UBS uspela na súde a zbavila sa obvinenia prevzatého po Credit Suisse.
- Súd uviedol, že trestnú zodpovednosť nemožno automaticky preniesť na právneho nástupcu.
- Pre UBS ide o pozitívny signál, pretože klesá riziko ďalších právnych nákladov.
- Kauza sa však úplne nekončí, pretože časť konania pokračuje a žalobcovia sa ešte môžu odvolať.
UBS dosiahla významné právne víťazstvo, keď švajčiarsky Federálny trestný súd zamietol obvinenie z prania špinavých peňazí, ktoré banka prevzala po akvizícii Credit Suisse. Kauza súvisela s dlhoročným škandálom okolo takzvaných mozambických „tuniakových dlhopisov“, ktorý patrí medzi najznámejšie aféry európskeho bankového sektora posledných rokov.
Súd rozhodol, že trestnú zodpovednosť za údajné protiprávne konanie nemožno automaticky preniesť na UBS ako právneho nástupcu po prevzatí Credit Suisse. Podľa súdu by takýto postup odporoval princípu viny a nebol by v súlade ani so švajčiarskou ústavou, ani s Európskym dohovorom o ľudských právach. Pre UBS ide o dôležitý verdikt, pretože obmedzuje riziko, že bude naďalej niesť právne následky za historické pochybenia svojho bývalého rivala.
Celá aféra siaha približne o dekádu späť, keď Credit Suisse financovala projekty v Mozambiku spojené s pobrežnou ochranou a rybárskou flotilou. Z týchto obchodov vzišli dlhopisové transakcie v objeme približne 2 miliardy USD, ktoré boli neskôr spájané s korupciou, úplatkami a ignorovaním varovných signálov vnútri banky. Credit Suisse už v roku 2021 súhlasila so zaplatením takmer 475 miliónov USD v rámci urovnania viacerých vyšetrovaní po celom svete.
Napriek tomu švajčiarski prokurátori pokračovali v samostatnom konaní a tvrdili, že banka nedokázala zabrániť podozrivým tokom peňazí súvisiacim s poplatkami za služby pri týchto úveroch. Súd teraz však jasne oddelil historickú zodpovednosť Credit Suisse od súčasnej pozície UBS. To je pre investorov pozitívna správa, pretože znižuje neistotu okolo možných ďalších právnych nákladov po krízovom prevzatí banky v roku 2023.
Prípad však ešte nie je úplne uzavretý. Pokračovať bude konanie proti bývalému pracovníkovi compliance, ktorý podľa žalobcov vedel o možnom prepojení niektorých platieb na úplatky, no namiesto nahlásenia podozrivej aktivity iba ukončil obchodný vzťah. Švajčiarska prokuratúra má navyše ešte 10 dní na prípadné odvolanie.
Z pohľadu trhu je rozhodnutie priaznivé najmä pre UBS, ktorá sa dlhodobo snaží presvedčiť investorov, že prevzatie Credit Suisse nepovedie k nekontrolovateľnému rastu právnych a reputačných rizík. Každé podobné súdne víťazstvo tak pomáha posilňovať dôveru v to, že integrácia problémového konkurenta nebude pre UBS taká nákladná, ako sa niektorí investori pôvodne obávali.
