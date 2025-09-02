Kraft Heinz sa rozdelí na dve firmy. Sleduje trend a hľadá cestu k rastu

Americký potravinársky gigant Kraft Heinz oznámil, že sa rozdelí na dve samostatne obchodované spoločnosti – jednu zameranú na omáčky a nátierky, druhú na hotové jedlá a spracované potraviny. Cieľom tohto kroku je obnoviť rast po rokoch stagnujúcich tržieb a reagovať na zmeny v spotrebiteľskom správaní.
Rozdelenie formálne ukončuje desaťročné spojenie spoločností H.J. Heinz Co a Kraft Foods Group, ktoré sa v roku 2015 spojili v transakcii za 45 miliárd USD pod vedením Berkshire Hathaway Warrena Buffetta a investičnej skupiny 3G Capital. Spoločnosť tak nasleduje trend iných veľkých korporácií, ktoré sa pre rastúcu konkurenciu zo strany privátnych značiek a lacnejších alternatív rozhodli pre zjednodušenú, cielenejšiu stratégiu.
Novovzniknutá firma zameraná na omáčky a nátierky bude zahŕňať známe značky ako Heinz, Philadelphia a Kraft Mac & Cheese, ktoré v roku 2024 vygenerovali tržby približne 15,4 miliardy USD. Druhá spoločnosť sa bude venovať hotovým jedlám a značkám ako Oscar Mayer a Lunchables, s ročnými tržbami okolo 10,4 miliardy USD.
Súčasný CEO Kraft Heinz Carlos Abrams-Rivera povedie divíziu potravín, zatiaľ čo pre segment omáčok spoločnosť hľadá nového generálneho riaditeľa. Podľa predsedu predstavenstva Miguela Patricia je aktuálna štruktúra príliš zložitá, čo sťažuje efektívnu alokáciu kapitálu a bráni rozvoju najperspektívnejších častí biznisu.
Rozdelenie by malo prebehnúť bez daňovej záťaže a je naplánované na druhú polovicu roku 2026.
Akcie spoločnosti na túto správu v premarkete prakticky nereagovali, avšak za posledných 12 mesiacov stratili približne 21 % svojej hodnoty. Kraft Heinz už skôr uviedol, že zvažuje možnosti akvizícií a fúzií, ktoré by priniesli väčšiu hodnotu pre akcionárov.
Tento krok zároveň odráža širší trend v odvetví – podobne Keurig Dr Pepper minulý týždeň oznámil rozdelenie svojich kávových a nealkoholických aktivít po akvizícii JDE Peet’s za 18 miliárd USD. Aj v tomto prípade dochádza k narušeniu skoršieho spojenia značiek Keurig a Dr Pepper Snapple z roku 2018.
Rozdelenie Kraft Heinz je teda nielen signálom zmeny stratégie, ale aj pokusom o zvýšenie flexibility a zamerania sa v čoraz náročnejšom trhovom prostredí.
Graf KHC.US (D1)
Akcie spoločnosti Kraft Heinz sa aktuálne obchodujú za 27,97 USD a dostali sa do kľúčovej zóny technickej rovnováhy. Cena sa pohybuje priamo na úrovni kĺzavých priemerov EMA 50 a SMA 100, ktoré sa obe nachádzajú na hodnote 27,56 USD. Tento technický prienik môže byť signálom blížiaceho sa rozhodujúceho pohybu.
RSI osciluje okolo úrovne 53,4 bodu, čo naznačuje neutrálne momentum – trh nie je ani prekúpený, ani prepredaný.
MACD línia sa nachádza mierne nad signálnou líniou a drží sa v kladnom pásme, čo poukazuje na opatrne pozitívne momentum, avšak bez výrazného býčieho impulzu.
Zdroj: xStation5
