Kraft Heinz znižuje výhlaď na rok 2025: Tlak na spotrebiteľov aj rozdelenie firmy

- Kraft Heinz znížila výhlaď tržieb aj zisku pre rok 2025 pre slabnúci dopyt.
- Spotrebitelia uprednostňujú lacnejšie alternatívy kvôli inflácii a ekonomickej neistote.
- Čisté tržby v 3Q klesli na 6,24 miliardy USD, mierne pod očakávaniami.
- Firma sa pripravuje na rozdelenie na dve samostatné časti – potraviny vs. omáčky.
Spoločnosť Kraft Heinz, známa predovšetkým svojimi produktmi ako kečup Heinz alebo syr Kraft, znížila svoj celoročný výhlaď tržieb aj ziskov. Dôvodom je pretrvávajúci slabý dopyt po drahších potravinách a omáčkach, najmä zo strany cenovo citlivých zákazníkov, ktorí sa v období ekonomickej neistoty obracajú k lacnejším alternatívam.
Firma po novom očakáva, že organické tržby v roku 2025 klesnú o 3 až 3,5 %, zatiaľ čo predchádzajúca prognóza počítala s poklesom v rozmedzí 1,5 až 3,5 %. Zisk na akciu (EPS) by sa mal pohybovať medzi 2,50 až 2,57 USD, oproti skoršiemu rozpätí 2,51 až 2,67 USD. Táto úprava výhľadu odráža nielen tlak na maloobchod v USA, ale aj slabnúci rast na rozvíjajúcich sa trhoch, najmä poklesy v Indonézii.
Za tretí kvartál firma oznámila pokles čistých tržieb o 2,3 % na 6,24 miliardy USD, čím mierne zaostala za očakávaniami analytikov, ktorí predpokladali 6,26 miliardy USD.
Situáciu navyše sprevádza zásadná strategická zmena – Kraft Heinz plánuje rozdeliť firmu na dve samostatné jednotky, z ktorých jedna sa zameria na segment základných potravín a druhá na omáčky a nátierky. Tento krok má priniesť lepšie zameranie a rastový potenciál v oboch oblastiach, no zároveň prichádza v čase, keď firma čelí silnejúcej konkurencii privátnych značiek a meniacim sa spotrebiteľským preferenciám.
Graf KHC.US (D1)
Akcie spoločnosti Kraft Heinz sa aktuálne obchodujú na úrovni 25,53 USD, teda pod oboma kĺzavými priemermi – 50-dňovým EMA (26,07 USD) aj 100-dňovým SMA (26,64 USD). Táto technická situácia naznačuje pretrvávajúci downtrend a slabý sentiment investorov po zverejnení zníženého výhľadu hospodárenia. RSI sa nachádza na hodnote 46,2, čo je v neutrálnom pásme, no mierne pod úrovňou 50, čo značí stále mierne prevažujúci predajný tlak. MACD zostáva pod nulovou líniou a aj keď sa vzdialenosť medzi MACD a signálnou líniou zmenšuje, zatiaľ nepotvrdzuje žiadnu výraznú zmenu trendu.
Z technického hľadiska sa akcie snažia stabilizovať po prudkom poklese z predchádzajúcich týždňov, no prielom nad 26 USD bude kľúčový pre potvrdenie aspoň krátkodobej zmeny trendu. Pokiaľ sa cena udrží pod kĺzavými priemermi, prevažuje medvedie technické nastavenie.
Zdroj: xStation5
