Krypto novinky: Bitcoin stráca na začiatku týždňa 📉 Ethereum klesá o 5 %

Globálne trhy vstúpili do pondelkovej seansy v zmiešanej nálade. Futures na Wall Street klesajú, zatiaľ čo index volatility CBOE (VIX) rastie o viac než 1,5 % po prudkom prepade z minulého týždňa. Americký dolár posilňuje, keď investori opäť vyhodnocujú dopady Jackson Hole na menovú politiku Fedu.
Výber ziskov po piatkovej euforickej rally tlačí kryptomeny nadol:
Bitcoin klesol z približne 118 000 USD pred víkendom na necelých 112 000 USD v pondelkovom obchodovaní.
Ethereum sa prepadlo o viac než 5 % pod hranicu 4 600 USD, a to napriek pozitívnym ETF prítokom. Pokles nasleduje po dosiahnutí nových historických maxím minulý týždeň.
Tento týždeň prinesie viacero kľúčových amerických makrodát, na ktoré môžu kryptomeny citlivo reagovať.
Podľa poradcu Donalda Trumpa Baileyho je „kryptomenový bear market“ stále otázkou rokov. Napriek pozitívnym komentárom k sektoru zostávajú trhy neisté ohľadom budúcej dynamiky. Pravidelné správy o predajoch Bitcoinu tzv. „veľrybami“ navyše prinášajú jednak priamy predajný tlak, jednak neistotu ohľadom pokračovania širšej kryptorally.
Grafy Bitcoinu a Etherea (D1)
Bitcoin pokračuje v strednodobom uptrende, ale čelí novým prekážkam. Cena nedokázala preraziť nad 50-dňový exponenciálny kĺzavý priemer (EMA50, oranžová línia), ktorý teraz pôsobí ako kľúčová rezistencia. V dôsledku toho sa BTC obchoduje blízko priemernej nákupnej ceny krátkodobých držiteľov (STH Realized Price), ktorá sa aktuálne pohybuje okolo 109 000 USD. Zóna 110 000 USD je tak pre dnešok kritickou úrovňou supportu.
Zdroj: xStation5
Ethereum sa obchoduje v rámci rastúceho cenového kanála, ktorého spodná hranica sa nachádza pri 4 100 USD. Prerazenie pod túto úroveň by mohlo spustiť hlbšiu korekciu. Zatiaľ, napriek výberu ziskov po nedávnych rastech, zostáva trend rastúci. Paradoxne by konsolidácia Bitcoinu mohla podporiť záujem o Ethereum – dnes sú však poklesy viditeľné naprieč celým trhom rizikových aktív.
Zdroj: xStation5
ETF prítoky do Bitcoinu a Etherea
Aktivita ETF pri akumulácii Bitcoinu sa výrazne spomalila. Minulý piatok bol zaznamenaný čistý odlev viac než 20 miliónov USD, pričom hlavným predajcom v posledných seansách bol BlackRock. Naopak, Ethereum prilákalo viac než 300 miliónov USD v čistých prítokoch počas posledného obchodného dňa týždňa. V tejto fáze trhu sa zdá, že investori sú ochotnejší zaujímať odvážnejšie pozície v Ethereu v nádeji na vyššie krátkodobé výnosy. Bitcoin medzitým stále bojuje s udržateľným prerazením nad hranicu 120 000 USD.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P, XTB Research
