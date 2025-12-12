Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať budúci týždeň (12. 12. 2025)

Tri trhy, ktoré sa oplatí sledovať
Posledný týždeň pred vianočnými sviatkami zvyčajne prináša nižšiu volatilitu a upevňovanie existujúcich trendov na finančných trhoch. Rok 2026 však zrejme prinesie iný vývoj. Koniec roka bude sprevádzaný sériou kľúčových, oneskorených dát z USA a tiež dvoma významnými rozhodnutiami o úrokových sadzbách v eurozóne a Japonsku. Najdôležitejšie trhy, ktoré sa oplatí tento týždeň sledovať, sú: EURUSD, USDJPY a index US100.
EURUSD
Najvýznamnejší menový pár sveta sa posilnil na najvyššiu úroveň od októbra. Tento nárast je spôsobený predovšetkým výrazne holubičím vyjadrením predsedu Fedu Jeroma Powella, ktorý očakáva oslabenie trhu práce, napriek tomu, že vo vnútri Fedu rastie nesúhlas ohľadom ďalšieho vývoja sadzieb v roku 2026. Z dôvodu potreby dlhšieho zberu dát bude report NFP (Non-Farm Payrolls) zverejnený v utorok 16. decembra. Inflácia CPI je naplánovaná na štvrtok 18. decembra. V ten istý deň príde aj rozhodnutie ECB o úrokových sadzbách, ktoré môže priniesť jestvábí prekvapenie, vzhľadom na nedávne oživenie inflácie a možné zlepšenie výhľadu rastu v eurozóne.
USDJPY
Americké makrodáta budú mať významný dopad aj na menový pár USDJPY, ktorý sa minulý týždeň pokúsil obnoviť návrat k downtrendu. Posilňovanie jenu v novembri bolo spojené s očakávaniami, že Bank of Japan (BOJ) čoskoro zvýši úrokové sadzby. Okrem samotného rozhodnutia bude dôležitý aj doprovodný komentár. Hoci sa predpokladá, že sadzby zostanú nízke, výnosy japonských dlhopisov sú aktuálne najvyššie od roku 2007, čo naznačuje, že USDJPY by sa mal fundamentálne obchodovať na nižších úrovniach. Tento vývoj by si však vyžadoval slabšie americké dáta, jestvábí rétoriku zo strany BOJ a jasný signál o ďalšom sprísňovaní menovej politiky.
US100
Zverejnené boli už kľúčové finančné výsledky firiem ako Oracle, Adobe a Broadcom. Aj keď väčšina spoločností vykázala silné rastové tempo, v sektore umelej inteligencie (AI) sa objavili pochybnosti po tom, čo Oracle aj Broadcom sklamali trhové očakávania. Ak však americké makrodáta naznačia pokles inflácie a ochladzovanie trhu práce, zatiaľ čo ekonomika zostane silná, má index US100 potenciál pokračovať v raste smerom k historickým maximám, podobne ako nedávny vývoj kontraktov na index malých firiem US2000.
