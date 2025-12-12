Rivian Automotive: Vychádzajúca hviezda alebo meteor?

Rivian Automotive je výrobcom autonómnych elektrických vozidiel, označovaných ako „AEV.“
V extrémne kapitálovo náročnom sektore výroby automobilov ide o relatívne malú a úzko špecializovanú firmu s trhovou kapitalizáciou „len“ 23 miliárd dolárov. Napriek nepriaznivej nálade na trhu si však dnes akcie spoločnosti vedú mimoriadne dobre.
Spoločnosť dnes vzrástla približne o 16 %, vďaka včerajšiemu oznámeniu prelomového produktu. Podľa vedenia Rivianu ich nový vlastný procesor pre autonómne riadenie – RAP1 – ponúka výkon niekoľkonásobne vyšší ako aktuálni lídri trhu, ako napríklad Tesla. Riešenie má byť zároveň 50-krát efektívnejšie ako súčasné štandardné procesory, ktoré Rivian využíva.
Okrem výpočtového výkonu zohráva dôležitú úlohu aj dodávateľský reťazec. Čip bol navrhnutý interne a vyrábať sa bude v spolupráci s TSMC, pričom firma ukončila spoluprácu s Nvidiou.
Ale stačí to na prelomenie doterajšieho slabého obdobia spoločnosti? Je potrebné pripomenúť, že Rivian debutoval na burze s cenou akcií okolo 180 dolárov v roku 2021. Dnes sa obchoduje len za 19 dolárov – teda pokles takmer o 90 %. Čo je dôvodom?
Hlavne fakt, že spoločnosť ani po rokoch pôsobenia na trhu nedosahuje zisk. Trh stratil významnú časť nádeje a dôvery v AEV segment a v spoločnosti, ktoré ani v relatívne priaznivých podmienkach nedokázali generovať zisk. Dnes je trh zaplavený vyspelými riešeniami od Waymo, Tesly a viacerých čínskych značiek. Ide teda len o krátkodobú odchýlku v downtrende?
Nie nevyhnutne. Môže ísť o prelomový moment pre firmu.
Rivian už vo svojich počiatočných fázach vývoja opakovane preukázal, že vie konkurovať kvalitou riešení aj firmám s omnoho väčším kapitálom. Disponuje obrovskými hotovostnými rezervami – až 7 miliárd dolárov, jeho straty medziročne klesajú a nové riešenia prinášajú šancu na reálny boj o podiel na trhu.
Rivian v posledných kvartáloch zaznamenáva bezprecedentné tempo rastu – tržby medziročne vzrástli o 78 % a v softvérovej oblasti predaje vzrástli o 320 %. Investori sledujúci vývoj v tomto segmente by mali venovať pozornosť informáciám o modele R2 – ktorý má byť priamym konkurentom Tesly.
Rivian nie je politicky zaťažený ako Tesla, má špičkové vlastné technológie a oveľa odolnejší dodávateľský reťazec.
RIVN.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
📉🖥️ Pokles technologických spoločností
Oracle: Výhľad hospodárskych výsledkov
Netflix kupuje Warner Bros – Čo to znamená pre streamovací sektor a finančné trhy?
Ďalší deň u Meta – pokuty, AI a kapitálové výdavky
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.