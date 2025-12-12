📉🖥️ Pokles technologických spoločností

Na konci týždňa sa trhová nálada výrazne zhoršila. Počas piatkovej seansy americké indexy citeľne oslabujú. Najväčší pokles zaznamenáva index US100, ktorý stráca takmer 2 %. Indexy US500 a US2000 klesajú približne o 1 %.
-
Microsoft -1 %
-
Google - vyše 1 %
-
Meta -1 %
-
Amazon - vyše 1 %
-
Oracle - ďalší pokles o 4 %
-
Logitech -5 %
-
Dell -2 %
Na začiatku týždňa zverejnil Oracle výsledky, ktoré investorov výrazne sklamali. Akcie sa prepadli o 15 % v dôsledku slabých tržieb, výhľadov a spomalenia rastu v kľúčových segmentoch. Išlo o prvú správu, ktorá naznačila, že AI revolúcia môže strácať na sile.
Včera sa k zverejneným sklamaniam pridal aj Broadcom. Napriek prekonaniu očakávaní v tržbách aj zisku stratila spoločnosť 10 % hodnoty. Dôvodom bola jednoznačná komunikácia vedenia – rast v AI a dátových centrách nebude taký výrazný, ako trh očakával.
Náladu ďalej zhoršujú makroekonomické údaje z USA – rastúca nezamestnanosť, klesajúce objednávky a slabšie predaje. To všetko na pozadí rastúcich obáv o likviditu bánk a súkromného úverového trhu pri aktuálnych úrokových sadzbách.
Donald Trump dnes podpísal zákon, ktorý zakazuje jednotlivým štátom regulovať AI, aby sa nebrzdil rozvoj technologických spoločností. Vzniká otázka – ide o neuváženú dereguláciu nového odvetvia a oslabenie autonómie štátov? Alebo to trh vníma ako akt zúfalstva, ktorý má pomôcť obhájiť hodnoty technologických akcií, ktoré čoraz ťažšie ospravedlňujú rekordné investície?
US100 (D1)
Zdroj: xStation5
