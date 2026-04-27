Krypto správy ⚡ Bitcoin pod tlakom: Klesne opäť?

Sentiment na kryptomenovom trhu sa na začiatku týždňa ochladil a korekcia sa prehĺbila od kľúčových úrovní v on-chain ukazovateľoch aj v technickej analýze. Oblasť okolo 80 000 USD sa opäť ukázala ako psychologická bariéra, ktorú trh v tejto fáze odrazu nedokázal prelomiť. Dôležité je, že v posledných dňoch sledujeme zrýchlenú distribúciu bitcoinu z veľkých adries vrátane veľrýb. To samo osebe nemusí nevyhnutne signalizovať návrat k downtrendu, no výrazne to zvyšuje pochybnosti o udržateľnosti súčasného oživenia. Bitcoin od februárového minima vzrástol takmer o 30 %, čo podporuje realizáciu ziskov.
Bitcoin (časový rámec H1)
Bitcoin korigoval z približne 79 000 USD na 76 000 USD, zatiaľ čo RSI kleslo tesne pod 30, čo naznačuje prepredané podmienky. Za zmienku stojí aj MACD, ktoré sa ochladilo.
Zdroj: xStation5
Bitcoin už prešiel tromi výraznými klesajúcimi impulzmi, a hoci sa každá „fáza odrazu“ mierne líšila, podobnosti s predchádzajúcimi dvoma takýmito fázami nemožno vylúčiť. To by potenciálne mohlo cenu posunúť smerom k oblasti 50 000 USD.
Zdroj: xStation5
Pri pohľade na historické poklesy bitcoinu počas medvedích trhov sa v medveďom scenári javí ako pravdepodobná korekcia smerom k on-chain úrovni „Realized Price“ okolo 54 000 USD. Ak budeme predchádzajúce tri medvedie trhy brať ako referenčný bod, cena bitcoinu by mohla klesnúť približne na 44 000 USD (delta price) — v každom predchádzajúcom medveďom trhu sa cena napokon stiahla až na túto úroveň. To samozrejme nezaručuje, že sa takýto scenár bude v budúcnosti opakovať.
Zdroj: BGeometrics
Wall Street stráca dynamiku? 🚩 Hlavné body výsledkovej sezóny S&P 500
US Open: Týždeň troch síl. Irán, AI a Fed testujú trhy!
Ropa bude drahá, zhodujú sa analytici 📈🛢️
⚫Brent mieri vyššie vďaka napätiu na trhu
