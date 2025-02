Kukurica klesla najviac od 4 mesiacov v dôsledku vyššej výsadby v USA a zlepšenia počasia v Južnej Amerike📉

Kukuričné ​​futures (CORN) na CBOT dnes klesli takmer o 1 %, čím sa rozšíril špekulatívny výpredaj po nedávnom prevalení kontraktu.Pokles prichádza po mesiacoch rekordných ziskov, počas ktorých kukuričné ​​futures dosiahli úrovne naposledy zaznamenané v auguste 2023. Pokles cien kukurice ovplyvňuje aj pozíciu v kontraktoch pšenice (PŠENICA) a sóje (SÓJA).

Dynamika kukurice sa zmierňuje

Priaznivé ceny podnecujú trhy, aby zvýšili svoje predpovede o výmere pôdy v USA v tejto sezóne, čo môže potenciálne zvýšiť ponuku. CoBank odhaduje, že výsadba kukurice v USA by mohla byť až o 4 % vyššia a dosiahnuť viac ako 94,5 milióna akrov pôdy.

Oslabujúci dolár a klesajúce zásoby v USA predtým podporovali zvyšovanie cien, no trh sa teraz obáva, že Trumpova opätovná hrozba ciel na Mexiko a Kanadu by mohla posilniť dolár. Predpovede silných zrážok v Argentíne a Brazílii navyše prispievajú k klesajúcemu trendu v termínovaných obchodoch na kukuricu, pričom sa zmierňujú obavy zo sejby

Údaje CBOT ukazujú, že veľké fondy boli čistými predajcami kukurice v piatok aj počas včerajšej seansy v Chicagu. Veľkí špekulanti stále držia významnú čistú dlhú pozíciu v CBOT futures na kukuricu, podľa údajov CoT.

V piatok, USDA zverejní svoje projekcie úrody pšenice počas Agricultural Outlook Forum. Potenciálna revízia odhadov ponuky smerom nahor by mohla vytvoriť tlak na kukuricu.

Po poklese kukurice zažíva straty aj pšenica, a to aj napriek predpovediam ruských štátnych agentúr, že nepriaznivé počasie v južných regiónoch pravdepodobne nebude mať významný negatívny vplyv na ponuku.

Spoločnosť AgRural medzitým mierne znížila svoju prognózu úrody sóje v Brazílii na 168,2 milióna metrických ton z pôvodne plánovaných 171 miliónov. Napriek tomu sa stále očakáva, že nadchádzajúca úroda bude najväčšia v histórii.

CORN (D1 Interval)

Zdroj: xStation5