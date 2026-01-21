Lemonade ponúkne vodičom Tesly až 50 % zľavu na poistku pri jazde s FSD

-
Lemonade predstavila poistenie so zľavou až 50 % za kilometre odjazdené pomocou FSD.
-
Poistenie využíva dáta z Tesly, aby rozlíšilo autonómnu a manuálnu jazdu.
-
Zľava je postavená na nižšej nehodovosti počas autonómnej jazdy.
-
Ide o krok k modernému, dynamickému poisteniu, ktoré reaguje na technologický vývoj.
Americká spoločnosť Lemonade predstavila nový typ autopoistenia pre vozidlá Tesla, ktoré využívajú systém Full Self‑Driving (FSD). Poistný produkt umožní vodičom získať až 50 % nižšiu sadzbu za najazdené kilometre, ak boli tieto kilometre odjazdené autonómne s aktivovaným FSD.
Poistenie s názvom Lemonade Autonomous Car bude najskôr spustené v Arizone a neskôr v Oregone. Je napojené priamo na systém vozidla, takže dokáže presne identifikovať, či vodič využíval autonómne riadenie alebo jazdil manuálne. Tento prístup umožňuje presnejšie vyhodnotenie rizika a férovejšie stanovenie ceny.
Bezpečnosť FSD ako základ zľavy
Spoločnosť Lemonade vychádza z interných dát, ktoré ukazujú, že jazda pod FSD vedie k výrazne menšiemu počtu nehôd. To je dôvod, prečo môžu byť sadzby znížené až o polovicu. Spoluzakladateľ Shai Wininger zároveň uviedol, že ďalšie softvérové vylepšenia môžu zľavy ešte prehĺbiť.
Na rozdiel od vlastného poistného programu Tesly, ktorý poskytuje menšie výhody pre používateľov FSD, Lemonade prichádza s ambicióznejším, dátovo podloženým modelom, ktorý môže ovplyvniť celý poistný sektor.
Význam pre vodičov a poisťovne
Pre majiteľov Tesiel, ktorí pravidelne využívajú FSD, môže nová poistka znamenať výrazné zníženie nákladov, najmä pri vysokých cenách opráv elektrických vozidiel. Iniciatíva zároveň naznačuje nástup personalizovaného poistenia na základe reálneho správania a technológií vo vozidlách.
Pre poisťovne to znamená zmenu paradigmy — od tradičných modelov ku flexibilnému a spravodlivému poisteniu, ktoré berie do úvahy pokročilé systémy autonómneho riadenia.
Spustenie a výhľad do budúcnosti
Program sa najskôr rozbehne v niekoľkých štátoch USA, s možnosťou ďalšej expanzie v závislosti od regulačných podmienok a rozšírenia FSD medzi vodičmi. Lemonade naznačila, že sadby by mohli ďalej klesať, ak sa bezpečnosť FSD bude naďalej zlepšovať.
