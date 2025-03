Liberty Global rokuje s Vodafone o odkúpení podielu vo VodafoneZiggo

Spoločnosť Liberty Global Ltd. oslovila Vodafone Group Plc s ponukou na odkúpenie jej podielu v ich spoločnom holandskom podniku VodafoneZiggo, uviedli zdroje oboznámené so situáciou.

Možná transakcia za viac ako 2 miliardy eur

Podľa informácií z trhu hodnota podielu Vodafone presahuje 2 miliardy eur (2,2 miliardy USD). Hoci medzi firmami prebiehajú rokovania, nie je jasné, či je Vodafone ochotná svoj podiel predať a či diskusie povedú k dohode.

Plány na expanziu v Beneluxe

Ak by Liberty Global podiel získala, mohla by v budúcnosti zlúčiť VodafoneZiggo so svojou belgickou káblovou spoločnosťou Telenet a vytvoriť silného telekomunikačného hráča v regióne Beneluxu.

Konsolidácia na európskom trhu

Európske telekomunikačné firmy sa snažia rozšíriť svoj dosah a zvýšiť ziskovosť, čo podporuje aj zmena regulačného prístupu v Bruseli. Vodafone sa v poslednom období zameriava na predaj menej výkonných aktív v Španielsku a Taliansku.

Stratégia Liberty Global

Liberty Global už prešla reštrukturalizáciou, vrátane vyčlenenia britskej Virgin Media O2 do samostatnej spoločnosti a uvedenia švajčiarskej Sunrise Communications AG na burzu. Tento model by mohol byť inšpiráciou pre budúce kroky na európskom trhu.

Graf VOD.US (H1)

Cena akcií sa pohybuje v cykloch striedajúceho sa rastu a poklesu. Aktuálne akcie zaznamenali silný rast, pričom cena dosiahla 9,49 USD.

Indikátory EMA 50 (oranžová krivka) a SMA 200 (modrá krivka) naznačujú býčí krátkodobý trend, keďže EMA 50 prekonala SMA 200. RSI (66,2) signalizuje, že trh sa blíži k prekúpenej zóne, čo môže znamenať možnú korekciu. Ak však býčie momentum pretrvá, cena môže pokračovať v raste.



Zdroj: xStation5