Akcie Bayeru prudko rastú vďaka nádeji na vyriešenie sporu okolo Roundupu

- Akcie Bayeru vzrástli o 40 % za 5 týždňov vďaka nádeji na vyriešenie sporu týkajúceho sa Roundupu.
- Najvyšší súd USA zvažuje odvolanie spoločnosti, ktoré podporuje generálny prokurátor.
- Pozitívne správy prichádzajú aj z farmaceutickej divízie, vrátane úspešnej klinickej štúdie.
- Analytici zvyšujú odporúčania, no varujú pred dlhodobými výzvami vrátane vysokého dlhu a patentových exspirácií.
Akcie nemeckej skupiny Bayer AG zažívajú najlepší rast za posledné roky, keď investori reagujú na rastúcu pravdepodobnosť vyriešenia vleklých sporov okolo herbicídu Roundup do roku 2026. Od polovice októbra akcie posilnili o viac ako 40 %, čím sa Bayer stal najvýkonnejšou akciou v európskom indexe Stoxx 600 za dané obdobie.
Hlavným impulzom bol prísľub Najvyššieho súdu USA, že by mohol prijať odvolanie Bayeru proti rozsudku z roku 2023. Podpora amerického generálneho prokurátora, ktorého odporúčania bývajú rešpektované, výrazne zvýšila šance na prijatie žiadosti. Priaznivý verdikt alebo výhodné vyrovnanie by mohli firme umožniť uzavrieť právnu kapitolu, ktorá od roku 2018 výrazne zaťažuje valuáciu.
Bayer získal Roundup akvizíciou spoločnosti Monsanto za viac ako 60 miliárd USD, po ktorej čelil tisíckam žalôb kvôli údajnému spojeniu glyfosátu s rakovinou. Na právne výdavky už spoločnosť vynaložila takmer 18 miliárd USD.
Podľa analytikov z HSBC bol Bayer v posledných rokoch pre investorov „neinvestovateľný“ práve kvôli tejto právnej neistote. Teraz sa však situácia mení. JPMorgan aj Morgan Stanley zvýšili odporúčanie na "overweight", keďže očakávajú, že konečné vyrovnanie bude lacnejšie než aktuálne rezervy a prinesie väčšiu istotu vo výhlade na rok 2026.
Pozitívne správy prichádzajú aj z farmaceutickej divízie:
-
Úspešné klinické štúdie experimentálneho lieku na prevenciu mozgovej príhody,
-
Rast predajov novších liekov ako Kerendia (obličky) a Nubeqa (onkologický liek),
-
Napriek pokračujúcemu tlaku na staršie produkty ako Xarelto a Eylea kvôli generikám.
Napriek prudkému rastu sú akcie stále o viac ako 60 % pod úrovňou z roku 2018, keď Bayer kúpil Monsanto. Analytici upozorňujú na riziká, ako sú exspirácie patentov, vysoké zadlženie a obmedzený priestor pre nové investície.
CEO Bill Anderson opakovane uvádza, že do konca roka 2026 chce spoločnosť výrazne eliminovať právne hrozby, čím by sa otvoril priestor na zníženie dlhu a nové investície do rastu.
Graf BAYN.DE (D1)
Akcie spoločnosti Bayer AG sa aktuálne obchodujú na úrovni 36,38 EUR, čo je najvyššia cena za viac ako dva roky. Z technického pohľadu prerazili všetky kľúčové rezistencie a držia sa vysoko nad EMA 50 (30,27 EUR) a SMA 100 (28,44 EUR), čo potvrdzuje silný býčí trend. RSI na úrovni 73,8 naznačuje prekúpený trh, čo môže poukazovať na možnú krátkodobú konsolidáciu alebo korekciu.
Ďalší odpor možno očakávať v pásme 38–40 EUR, zatiaľ čo podpora sa nachádza na úrovniach 32,7 EUR a 30,4 EUR, kde sú predchádzajúce konsolidačné zóny a EMA 50.
Zdroj: xStation5
