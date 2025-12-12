Sabadell vylúčil Cerberus z obchodov s problémovými úvermi kvôli právnym sporom

- Sabadell zakázal Cerberusu účasť na obchodoch s NPL kvôli právnym sporom.
- Spor sa týka realitného joint venture Promontoria Challenger I a nevyužitej opcie.
- Sabadell minulý rok vysúdil 358 mil. EUR od Cerberusu vo Veľkej Británii.
- Tento rozkol prichádza napriek predchádzajúcej úzkej spolupráci a môže ovplyvniť celý NPL trh v Španielsku.
Španielska banka Banco Sabadell SA podnikla zásadný krok v prístupe k predaju nesplácaných úverov (NPL), keď zakázala americkej investičnej skupine Cerberus Capital Management LP účasť na týchto transakciách. Rozhodnutie prichádza na pozadí prebiehajúceho právneho sporu týkajúceho sa realitného joint venture Promontoria Challenger I.
Podľa informácií Sabadell inštruoval svojich poradcov, aby Cerberus vynechali z viacerých nedávnych NPL predajov v hodnote 435 miliónov EUR. Zákaz stále platí a nie je jasné, či a kedy bude zrušený.
Jadrom sporu je put opcia, ktorú sa Sabadell pokúsil uplatniť v roku 2021 na vynútený spätný odkup svojho 20 % podielu v Promontoria JV zo strany Cerberusu – odhadovaná hodnota bola 200 miliónov EUR. Už v roku 2022 navyše Sabadell vyhral súdny spor s Cerberusom vo Veľkej Británii a získal odškodnenie vo výške 358 miliónov EUR.
Tento krok znamená vážne narušenie vzťahov medzi dvoma kľúčovými hráčmi európskeho NPL trhu. Cerberus patrí medzi najväčších špecializovaných investorov v oblasti NPL, zatiaľ čo Sabadell je jednou z najaktívnejších bánk v predaji NPL v Európe, najmä po španielskej realitnej kríze.
Vzťah oboch firiem siaha do roku 2018, keď Sabadell predal Cerberusu realitné portfólio v hodnote 3,9 miliardy EUR, čo mu pomohlo výrazne znížiť problémové aktíva. Aktuálny spor však túto spoluprácu prakticky ukončuje a môže ovplyvniť širšiu dynamiku španielskeho NPL trhu, kde sa stále realizuje značná časť európskych transakcií.
Graf SAB.ES (D1)
Akcie Banco Sabadell sa aktuálne obchodujú za 3,337 EUR, čím prekročili hladiny kĺzavých priemerov EMA 50 (3,225 EUR) a SMA 100 (3,252 EUR). Tento prieraz potvrdzuje pozitívne technické nastavenie a býčí výhlaď v posledných týždňoch. RSI na úrovni 57,1 ukazuje na zdravé rastové momentum bez známok prekúpenosti.
Z technického hľadiska môže dôjsť k testovaniu rezistencií v pásme 3,36–3,42 EUR (predchádzajúce lokálne maximá z októbra). Prekonanie tejto zóny by mohlo otvoriť priestor na ďalší rast. Naopak, podpora sa nachádza v oblasti 3,22–3,25 EUR, kde sa zbiehajú kĺzavé priemery.
Zdroj: xStation5
